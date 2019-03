Những tuyến đường nào bị cấm trong 2 ngày Chủ tịch Kim Jong Un ở Việt Nam?

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày 1- 2/3, ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Phủ Chủ tịch lúc 15h30 ngày 1/3. Sau đó, các lãnh đạo sẽ chụp ảnh chung trước khi diễn ra cuộc hội đàm giữa ông Kim Jong Un và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn giao thông thông suốt, Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn Thủ đô như sau:

1. Tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, đi qua địa bàn Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra Lễ thăm chính thức(trừ xe của lực lượng vũ trang); các xe bồn, xe xi téc chở ga, chở xăng dầu cấm hoạt động trên các tuyến hàng lang bảo vệ, nơi lưu trú của đoàn Triều Tiên (chỉ được vào các địa điểm đổ xăng dầu trong thời gian từ 24 giờ đến 05 giờ sáng ngày hôm sau).

Rào chắn được lực lượng an ninh dựng lên gần khu vực Phủ Chủ tịch nơi đoàn xe đi qua. Ảnh: Quỳnh Trang

2. Từ 14h đến 23 ngày 01/3: Tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố); đồng thời, hạn chế đối với xe ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ, Chu Văn An, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Hoàng Diệu, Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Phú, Phan Bội Châu.

3. Từ 09h đến 13h, ngày 2/3: Tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa (trừ các xe phục vụ Hội nghị, xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết, khắc phục các sự cố); đồng thời, hạn chế đối với xe ô tô, mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường: Lý Thường Kiệt, Quán Sứ, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Độc Lập, Bắc Sơn, Hoàng Văn Thụ, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật, Cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh.

4. Từ 01h đến 17h, ngày 02/3: Phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở lên không lưu thông cả 02 chiều đường trên đoạn tuyến Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

5. Từ 08h đến 17h, ngày 2/3: Cấm lưu thông cả 02 chiều đường đối với tất cả các loại phương tiện và người tham gia giao thông trên lối lên, xuống cao tốc Hà Nội - Bắc Giang với QL5 và đoạn tuyến Quốc lộ 1B (đoạn tiếp giáp Hà Nội, Bắc Ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).

6. Từ 14h00 đến 17h, ngày 2/3: Cấm lưu thông chiều đường đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên 10 tấn, xe ô tô chở người từ 09 chỗ trở lên trên đoạn tuyến Quốc lộ 18 (đoạn tiếp giáp với tỉnh Bắc Ninh đến nút giao Võ Nguyên Giáp).

Cảnh sát đón dẫn xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội. Ảnh: Văn Huế

7. Trong thời gian diễn ra các Hội nghị, sự kiện Công an thành phố Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm, hạn chế khi tham gia giao thông theo tuyến đường như sau.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Bắc, Đông Bắc đi các tỉnh phía Đông, phía Nam đi theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - Quốc lộ 38 - Quốc lộ 5 (hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng); Quốc lộ 1A cũ - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 17 - Quốc lộ 5 đi các tỉnh và ngược lại.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông đi các tỉnh phía Bắc đi theo tuyến: Quốc lộ 5 - Ngã tư Quán Gỏi - Quốc lộ 38 - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 2 đi Vĩnh Phúc, Thái Nguyên hoặc Quốc lộ 5 - Quốc lộ 17 - Quốc lộ 18 - Quốc lộ 2 và ngược lại.

- Các phương tiện từ các tỉnh phía Đông Bắc đi các tỉnh phía Bắc đi theo tuyến: Quốc lộ 1A cũ - Đặng Phúc Thông - Hà Huy Tập - Quốc lộ 3 đi các tỉnh và ngược lại.

Công an thành phố đề nghị tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường, chủ động đi vào các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua.

Cao Tuân