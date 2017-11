Những tình tiết lạ trong vụ 2 ô tô trùng biển số 'siêu đẹp' 99999

Theo hồ sơ đăng kiểm, xe Lexus 570 màu đen mới 100%, được nhập khẩu nguyên chiếc. Người đưa xe Lexus đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S kiểm định không phải là chủ xe, khi đó xe được gắn biển 30E-999.99 nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký mà chỉ có giấy hẹn.

Trong giấy hẹn trả chứng nhận đăng ký xe cấp ngày 7/4/2017 viết rõ “hẹn ông, bà sau 2 ngày (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)”. Tuy nhiên khi xe Lexus được mang đi đăng kiểm đã là ngày 19/4/2017. Như vậy là đã quá hẹn lấy giấy đăng ký xe gần 10 ngày nhưng chủ xe Lexus vẫn chưa đi lấy (?).

Hình ảnh chiếc xe Lexus mang biển 30E-999.99 được kiểm định ngày 19/4/2017

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S - cho biết, giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định chấp nhận sử dụng giấy hẹn cấp giấy đăng ký xe.

“Khi kiểm định phương tiện, cơ quan đăng kiểm chỉ kiểm tra về mặt kỹ thuật, kiểm tra xe biển có đúng quy cách không, màu sơn của biển thế nào... Với xe Lexus đeo biển 30E-999.99, đăng kiểm viên không phát hiện dấu hiệu bất thường, vì vậy đã thực hiện đăng kiểm xe đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường” - ông Hải nói.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2903S, do hồ sơ của phương tiện chỉ có giấy hẹn cấp đăng ký xe ô tô của cơ quan công an, vì vậy cơ quan đăng kiểm đã cấp cho xe Lexus 570 một giấy hẹn và 1 tem kiểm định với giá trị 15 ngày, nhằm mục đích cho phép xe lưu thông để hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.

“Quá 15 ngày là tem kiểm định tạm thời hết hiệu lực, đồng nghĩa với việc xe không được phép lưu thông trên đường. Tuy nhiên, sau 15 ngày, chủ xe Lexus không đến cơ sở đăng kiểm để lấy giấy chứng nhận kiểm định, chúng tôi cũng đã có nhắc nhở về việc này” - ông Hải thông tin.

Ngày 14/6/2017, xe Lexus 750 được đưa đến Trung tâm đăng kiểm 2903S với biển mới 30E-863.96 kèm theo chứng nhận đăng ký xe ô tô do Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội (CSGT) cấp. Tại đây, chiếc xe sang Lexus được cấp giấy chứng nhận kiểm định với thời hạn 18 tháng.

Trở lại với chiếc xe Toyota Vios được cấp biển 30E-999.99 hôm 24/11 vừa qua, theo khẳng định của Phòng CSGT Hà Nội, đây là lần đầu tiên biển số này được cấp cho công dân và cấp duy nhất cho xe Vios, biển 30E-999.99 chưa từng cấp cho xe Lexus 570 hồi tháng 4/2017.

Chiếc xe Vios được cấp biển "ngũ quý 9" ngày 24/11/2017

Đề cập tới nghi ngờ biển 30E-999.99 có khả năng bị làm giả hay không, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 2903S ông Nguyễn Minh Hải cho biết, trong quá trình kiểm định, đăng kiểm viên chỉ kiểm tra về mặt kỹ thuật của xe, còn việc phát hiện biển giả nằm ngoài khả năng của đăng kiểm viên.

“Biển nếu làm giả thì quá tinh vi, nhưng giấy hẹn cấp giấy chứng nhận đăng ký của xe Lexus được mang tới để kiểm định thì cũng có thể. Tuy nhiên, biển 30E-999.99 là giả hay thật thì phải do cơ quan công an xác minh và làm rõ, đây là chuyên môn của cơ quan công an, chúng tôi chỉ nắm bắt về vấn đề an toàn kỹ thuật của xe” - ông Hải cho hay.

Đến đây, nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao xe Lexus không đi lấy chứng nhận đăng ký xe mà lại dùng giấy hẹn? Tại sao khi có chứng nhận kiểm định chủ xe Lexus không đến lấy? Vì sao xe Lexus không giữ chiếc biển “ngũ quý 9” vạn người mê mà lại đột nhiên đổi biển? Tất cả có lẽ phải chờ câu trả lời từ kết quả xác minh của cơ quan cảnh sát chuyên ngành.

