Những người thoát chết kể lúc 'tử thần container' lao vào nhà

Trưa 17/2, bà Đức (60 tuổi, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều ôtô và hai xe máy xảy ra trước nhà mình khiến một người tử vong.

Tháo chạy

Trước khi xảy ra tai nạn, bà Đức đang thái chuối cho vật nuôi ăn trước cửa nhà. “Tiếng động rất lớn vang lên. Theo phản xạ, tôi chạy vào phía trong bế cháu rồi chạy tiếp”, bà kể.

Khi ra ngoài, bà thấy chiếc xe máy và cặp vợ chồng nằm trên đống chuối mà bà vừa cắt. Cách đó không xa, một người đàn ông bị thương. Căn nhà của hàng xóm bị sập và nhiều ôtô bị hư hỏng.

Trên đường, cửa kính, bánh xe, mảnh vỡ thủy tinh... vương vãi.

Bà Thành kể phút tháo chạy khi tai nạn liên hoàn xảy ra. Ảnh: Nguyễn Dương.

“Nhiều người trên các ôtô hoảng loạn bước ra khỏi xe. Ba người đi xe máy bị thương nặng. Họ bị gãy chân, la hét kêu cứu, máu chảy nhiều. Nếu tôi không chạy kịp thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đến giờ, tôi vẫn chưa hoàn hồn”, bà nói.

Bà Thành (48 tuổi, sát nhà bà Đức) cho biết bà cũng là người may mắn thoát nạn. Khi đó, bà đang nói chuyện và xem bà Đức thái chuối. Bà nhìn thấy ôtô màu trắng (chiếc Toyota Fortuner- PV) đang giảm tốc độ sang đường. Chiếc Ford màu vàng và xe đầu kéo container đi sau.

“Tai nạn xảy ra rất nhanh, chỉ trong ít giây. Nghe tiếng động lớn như bom, tôi nháo nhào chạy, chứ không sẽ bị xe máy hất văng lên vỉa hè và tông vào mình. Thật khủng khiếp”, bà Thành kể.

Ông Hiền kể về vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Ngồi thất thần trong căn nhà của hàng xóm, ông Đào Duy Hiền (63 tuổi) cho biết căn nhà của ông vừa bị xe tông sập là căn mà con rể ông thuê để mở tiệm sửa xe máy. Hôm nay, con rể không ra tiệm nên ông đến trông coi.

Lúc 8h, ông Hiền thắp hương lên bàn thờ trong tiệm sửa xe. “Tôi thắp hương xong, vừa đi vào trong nhà thì có tiếng động lớn. Chạy ra, tôi thấy phía trước nhà bị sập, tài xế container mắc kẹt trong cabin, nhiều người đi xe máy nằm la liệt”, ông Hiền nhớ lại.

5 ôtô, 2 xe máy va chạm liên hoàn

Chiều 17/2, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định được nguyên vụ tai nạn liên hoàn trên quốc lộ 1 (đoạn qua xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng.

Hơn 8h, xe đầu kéo container mang biển số Hải Phòng do Đào Đậu Tuấn (40 tuổi, ở Kim Sơn, Ninh Bình) điều khiển theo hướng nam - bắc.

Đến xã Quảng Tân, xe này bất ngờ va chạm vào ôtô Toyota Fortuner màu trắng (do Nguyễn Thanh Bình, 43 tuổi, ở Qùy Hợp, Nghệ An điều khiển) và chiếc Ford màu vàng (do Trần Xuân Quang, 46 tuổi, cầm lái), chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Dương.

Xe đầu kéo container sau khi va chạm 2 ôtô đã lao vào dải phân cách và va vào 2 xe máy. Xe đầu kéo container tiếp tục đâm gãy một gốc cây lớn, một cột điện, sập một nhà dân rồi lật nghiêng giữa đường.

Lúc này, hai ôtô biển số Thanh Hóa lưu thông làn đường bắc - nam không kịp phanh và va vào nhau sau khi xe đầu kéo container lật.

Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe đầu kéo container tử vong tại chỗ, ba người trên xe máy (một cặp vợ chồng trẻ chở nhau và một người đàn ông) bị thương nặng. Cả 7 phương tiện trên đều bị hư hỏng nặng.

Bước đầu, nhà chức trách xác định khi chiếc Toyota Fortuner đang sang đường thì bất ngờ bị ôtô bán tải hiệu Ford và xe đầu kéo container chạy từ phía sau tông vào dẫn tới vụ tai nạn nói trên.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)