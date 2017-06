Những gã đàn ông đánh vợ đều là kẻ hèn nhát ngoài xã hội

Phẫn nộ những gã chồng đánh vợ ngay trước mặt con nhỏ

Một người dân chứng kiến sự việc cho hay: "Sự việc xảy ra vào 18 giờ ngày 12/6. Khi thấy người chồng đánh vợ dã man như thế, nhiều người khá bất bình quay ra can ngăn nhưng anh ta tỏ vẻ "hổ báo" và tiếp tục ra tay với người vợ mặc kệ đứa con khóc thét".

Sự việc xảy ra trước số nhà 262, Xã Đàn (Đống Đa - Hà Nội), người đàn ông đi xe máy cùng 1 người phụ nữ và 1 bé gái. Khi dựng xe trước cửa một công ty du lịch, không hiểu vì lý do gì, người đàn ông này liên tục dùng tay túm tóc, tát tới tấp vào mặt người phụ nữ đi cùng, mặc cho đứa con đang gào khóc van xin, người đi đường can ngăn.

Một bảo vệ cho biết, vào thời điểm đó ông và một số người đang dắt xe cho khách thì bất ngờ thấy cả gia đình đi trên chiếc xe máy lao lên vỉa hè.

Lúc này, người vợ không đồng ý ngồi lên xe và có ý định bỏ đi nhưng người chồng đã dùng tay tát liên tiếp vào mặt, đánh đập khá dã man.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh chồng đánh vợ vào tối ngày 25/1 tại đoạn Parkson Hùng Vương, TP.HCM sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã khiến nhiều người bất bình. Người chia sẻ clip cho biết, chứng kiến cảnh tượng trên, 2 người đàn ông đã lao vào dạy cho người chồng một bài học nhớ đời.

Theo đoạn video, do có mâu thuẫn nên 2 vợ chồng xảy ra cãi vã giữa phố, bên cạnh là cậu con trai đang chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Trong lúc quá tức giận, người chồng đã mắng chửi và tát mạnh tay vào mặt vợ mình.

Chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, 1 người đàn ông bất ngờ bước lại mắng chửi “Vợ mày mà mày còn đối xử như thế, đánh người ta giữa đường vậy hả” và đấm thẳng vào mặt người chồng mặc cho vợ anh ta ra sức can ngăn. Trong khi đó, 1 người khác cũng nói lý lẽ với người chồng: “Anh là đàn ông không được đánh phụ nữ đâu”.

Sau một hồi đôi co sự việc mới tạm dừng lại. Việc để bé trai còn nhỏ tuổi phải chứng kiến cảnh hỗn loạn như vậy khiến khá nhiều người tỏ ra bức xúc.

Trưa 13/9, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một phụ nữ trẻ bị chồng đè xuống vỉa hè cạnh chân cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh đập.

Theo nội dụng đoạn clip, người chồng đè người vợ nằm dưới vỉa hè, túm tóc đánh đập, tung chân đá liên tiếp. Tuy nhiên, người vợ trẻ lại không tri hô, cầu cứu người xung quanh giúp đỡ. Nhiều người chứng kiến sự việc người phụ nữ bị đánh nhưng đã không dám can thiệp. Sau ít phút xô xát, người phụ nữ vùng dậy đẩy người chồng. Theo thông tin từ người chia sẻ đoạn clip nguyên nhân đôi vợ chồng trẻ xô xát xuất phát từ việc người vợ chửi người chồng. Quá bực tức, người chồng đã đuổi đánh cô vợ trẻ.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ, nhiều người dùng Facebook đã bức xúc lên án hành vi đánh đập vợ giữa đường của người chồng.

Tháng 8/2016, dư luận đã rúng động trước một clip người chồng đánh vợ ngay trước mặt con và nhân tình.

Với thời lượng 40 giây, video ghi lại hình ảnh chồng đánh vợ trước mặt nhân tình, sau một hồi hai vợ chồng cãi vã. Đôi vợ chồng được cho là đang sinh sống và công tác ở Hà Nội. Ngoài ba nhân vật chính, còn có sự chứng kiến của đứa bé được cho là con cặp vợ chồng. Ngay khi thấy cảnh bố đánh mẹ, đứa bé đã tỏ ra rất hoảng hốt và liên tục khóc.

Cùng với video, cô vợ - người được cho là bị chồng ngoại tình - cũng chia sẻ trên diễn đàn mạng những dòng tâm sự về cuộc sống khổ sở trong những tháng ngày mòn mỏi nuôi con một mình còn chồng đi cặp bồ.

Theo chia sẻ của cô vợ, người chồng của cô đã gian díu cùng đồng nghiệp cách đây một năm. Mặc dù, người vợ đã nhiều lần cảnh cáo chuyện ngoại tình này nhưng cả hai vẫn tiếp tục qua lại với nhau. Nỗi đau đẩy lên đỉnh điểm, khi đứa con bị viêm màng não mủ phải nằm viện, một mình người vợ mòn mỏi trông con trong khi chồng không hề đến chăm sóc hay cho con một đồng mà còn đi chơi với nhân tình.

Nhiều bạn đọc đã thể hiện sự đồng cảm với người vợ trong câu chuyện và lên án hành vi ngoại tình với đồng nghiệp của người chồng.

Chị em đừng biến mình thành bao cát

Có một nghịch lý rằng, nhiều người chồng đi lăng nhăng về nhìn vợ ngứa mắt thì đánh, cờ bạc đòi tiền không đưa thì đánh, đang đi chơi bị gọi về cũng đánh, mà thậm chí nóng mắt vợ trong cuộc sống hàng ngày, ra đường uất ức không giải toả được thì cứ thế đổ lên đầu vợ thôi. Thói vũ phu nó đã ăn vào bản chất! Thế nhưng khi ra đường thì lại khúm núm và hèn hạ.

Nhưng tại sao nhiều chị em lại chấp nhận im lặng và chịu đựng những gã chồng vũ phu và hèn hạ đến vậy. Ngay cả khi gã bạo hành vợ trước mặt cả đứa con thơ dại.

Sinh ra là con người với đầy đủ quyền được yêu thương và tôn trọng, đừng tự biến mình thành bao cát để bị đánh lăn lê bò toài như thế chứ.

Chồng hành xử bạo lực với vợ, bị xử lý thế nào?

Theo quy định tại Điều 42 (Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình 2007) quy định về xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình: “Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật; Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân có hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định thì bị thông báo cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục...”.

Bên cạnh đó, Nghị định số 110/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình đã quy định về các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phụ hậu quả, hành vi vi phạm và các cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình. Người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình trước hết sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Nếu hành vi có tính chất nghiêm trọng, vi phạm các quy định của luật hình sự thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi đánh đập hoặc hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình như sau: Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 1,5 triệu đồng đối với hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình. Phạt tiền từ trên 1,5 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Sử dụng hung khí đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình; Không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu điều trị trong trường hợp nạn nhân cần được cấp cứu kịp thời, không chăm sóc nạn nhân trong thời gian điều trị chấn thương do hành vi bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

Có thể nói, các hành vi bạo lực gia đình như hành hạ, đánh đập, ngược đãi các thành viên trong gia đình là các hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Theo đó, bạn được quyền sử dụng các biện pháp do Luật Phòng, Chống bạo lực gia đình 2007 quy định để bảo vệ quyền hợp pháp của mình như: Yêu cầu gia đình, dòng họ đứng ra hòa giải mẫu thuẫn vợ chồng; yêu cầu cơ quan nơi chồng bạn làm việc góp ý với chồng bạn...Ngoài ra, nếu tình trạng thương tích do chồng bạn gây ra đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bạn có thể làm đơn gửi công an địa phương xử lý theo quy định.