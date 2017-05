Những điều tưởng như vô hại ở trường mầm non có thể giết chết con bạn bất cứ lúc nào

Những tai nạn thương tâm với trẻ ở trường mầm non

Trường Mầm non Mai Dịch nơi xảy ra sự việc.

Cách đây ít hôm, dư luận bàng hoàng khi nghe tin bé gái 2,5 tuổi bị ngã từ tầng 2 xuống đất tại trường mầm non ngay trong những ngày dầu đi học.

Bố bé gái thông tin, chỗ con gái anh bị ngã là khe hẹp nằm giữa bức tường lớp học với hàng rào của nhà trường. May mắn, khi rơi xuống nhưng con chỉ bị xây xước nhẹ. Con gái anh mới đi học tại trường Mầm non Mai Dịch từ 7/5.

Tuy nhiên, không phải bé nào cũng được may mắn hi hữu như bé gái kể trên.

Trường mầm non Kim Phước- nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Zing

Cách đây 1 tháng, ngay trong ngày đầu tiên tới lớp, một bé trai 18 tháng đã bị rơi xuống mương nước phía sau trường mầm non dẫn đến tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào buổi sáng, người thân đưa bé Việt đến trường mầm non Kim Phước ở thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà, Quảng Ngãi ngày đầu tiên. Đến khoảng 10h, gia đình bất ngờ nghe các giáo viên điện thoại báo tin cháu bị rơi xuống mương nước phía sau trường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người thân và các giáo viên trường mầm non đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi nhưng sau đó cháu đã tử vong.

Ông Trần Hồng Long, Chủ tịch UBND xã Tịnh Hà, cho biết thêm trong ngày đầu tiên được cha mẹ đưa đến trường gửi, cháu không may rơi xuống mương chết đuối.

Các cô giáo mầm non không phát hiện thấy cháu trong lớp liền đổ xô đi tìm nhưng không thấy. Trong lúc hoảng hốt, trường đã nhờ Đài truyền thanh xã Tịnh Hà thông báo trên loa phát thanh kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ tìm kiếm.

Đến 10h cùng ngày, các giáo viên phát hiện thi thể cháu trai này nổi dưới mương nước phía sau trường. Trước sự việc đau lòng, thân nhân gia đình cháu Việt quá đau đớn đã ngất xỉu phải cấp cứu.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc thương tâm khiến bé 3 tuổi ngã và tử vong sau đó

Cuối tháng 3/2017, ông Bùi Quang Vinh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, xác nhận tại cơ sở Mầm non Ánh Dương (tại số nhà 12, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 1 cháu bé 3 tuổi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhận được xác định là cháu L.T.A.N. (SN 2014) là con gái của vợ chồng anh Lê Vạn Ch. (SN 1975) và chị Nguyễn Thị Th. (SN 1981, ngụ phố Tây Bắc, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, khoảng 10 giờ ngày 21/3, gia đình nhận được điện thoại thông báo là cháu bị ngã ở lớp và được các cô giáo đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, do vết thương nặng, cháu được chuyển lên tuyến Trung ương điều trị nhưng đến 14 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Người nhà cháu bé cho biết, gia đình mới gửi cháu ở cơ sở mầm non tư thục do bà Phạm Thị Xuân (SN 1964) làm chủ từ ngày 18/3 vừa qua và đến hôm nay thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Hiện gia đình đã đưa bé về quê an táng, đồng thời báo cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu.

Cách đây chưa đầy 1 năm, một bé trai 6 tuổi ở TP Sa Đéc, Đồng Tháp đã bị tủ gỗ ở trường mầm non đè dẫn đến tử vong. Khi bé đang cùng một số bạn đùa giỡn, đu lên tủ gỗ đựng cặp, quần áo đặt ở hành lang lớp. Hai bảo mẫu lúc này thay quần áo cho các bạn khác trong lớp.

Bất ngờ, tủ đổ đè lên người cháu bé. Nhà trường đưa nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, sau đó chuyển lên Bệnh viện chợ rẫy (TP HCM) cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Người lớn sơ suất, trẻ em lãnh đủ

Trẻ em đến trường là để được chăm sóc và bảo vệ nhưng giờ đây, chính trường học lại là nơi gây nên những tai nạn kinh hoàng cho bé.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn thường là do bé chưa ý thức hết được mối nguy hiểm từ môi trường xung quanh, do trí tò mò hiếu động của trẻ, thích khám phá những thứ mới lạ mà không lường trước được hậu quả.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự thiếu quan tâm đến từ phía trường học. Những tai nạn do té ngã, vật sắc nhọn gây ra thường đến từ những đồ dùng, trang thiết bị trong trường.

Nhà trường chưa có sự quan tâm chú ý đặc biệt đến những đồ dùng này, những móc sắt trên dây xích đu, nền nhà xi măng, lan can hành lang… đều là những mối nguy hiểm “tiềm ẩn” chực chờ.

Dưới đây là những trường hợp tai nạn có thể xảy ra mà mẹ nên lưu ý khi cho con đến trường:

1. Tai nạn do nước: Trường hợp các bé dễ bị ngạt nước do té vào trong hồ bơi, hồ nước hay các hố ao gần trường.

2. Tai nạn do các chấn thương:

– Các trường hợp té lầu, té cầu thang do những tiêu chuẩn về xây dựng không phù hợp: chấn xong quá thưa hay do cầu thang không có tay vịn hoặc tay vịn quá cao so với bé.

Chấn song quá thưa hay quá thấp dễ khiến bé có khả năng ngã từ tầng cao.

– Té ngã do trượt chân trong nhà vệ sinh.

– Té do chạy nhảy, đập đầu xuống nền nhà hoặc va vào tủ đồ…

3. Tai nạn do hóc, sặc, ngạt thở bởi những dị vật trong đường hô hấp:

– Trường hợp sặc sữa ở những bé vừa bú vừa ngủ hay trường hợp sặc cơm, đồ ăn do bị nhồi nhét liên tục hoặc do thức ăn cắt quá lớn…

– Do nuốt, ngậm những vật nhỏ vào miệng.

4. Tai nạn do bị điện giật: Do các thiết bị điện trong trường học không đảm bảo yêu cầu về chất lượng, ổ điện và các thiết bị điện được đặt trong tầm với của trẻ…

5. Tai nạn do bỏng: Các trường hợp bị bỏng do bị nước sôi, canh nóng đổ vào người…

6. Ngộ độc thức ăn: Các trường hợp bị sốc phản vệ do dị ứng với thành phần trong thức ăn, do đồ ăn trong trường không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm…

K.N (th)