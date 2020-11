Những chuyến xe đi đến 'hang cùng, ngõ hẻm' Hà Nội với cước phí là nụ cười của những bệnh nhân nghèo

"Phải làm gì đó dù là nhỏ bé cho cuộc đời này"



Từ những lần đi chở cháo miễn phí cho nhóm từ thiện tại các Bệnh viện K, Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội), anh Minh nhận thấy còn có rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Họ đang ngày đêm phải chống chọi với bạo bệnh dù không còn tiềm lực kinh tế, từ đó, anh luôn nghĩ đến phải làm thêm những việc gì khác để giúp đỡ những người, gia đình đang gặp vô vàn khó khăn ấy.

Anh Minh cùng vợ và các thành viên của nhóm trong một buổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm sau các chuyến đi

Trong một lần lướt Facebook, anh đọc được câu chuyện về một nhóm lái xe giúp đỡ đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí vào dịp Tết. Lúc này anh như tìm được hướng đi, sẵn có xe, người còn sức khoẻ, nên anh tự nhủ "tội gì mình không giúp được các bệnh nhân như thế".

Tìm được hướng giúp đỡ người khó khăn, đến tháng 6/2020, vợ chồng anh Minh đã gửi đi thông điệp "nhận chở các bệnh nhân nghèo miễn phí" trên mạng xã hội.

Nhận thấy việc làm ý nghĩa, thiết thực, chỉ sau một đêm, thông điệp của anh Minh đã nhận được 30 ngàn lượt chia sẻ với nhiều bình luận tích cực. Điều này càng làm cho quyết tâm giúp đỡ mọi người của vợ chồng anh trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Anh Minh nhớ mãi chuyến xe đầu tiên khi vợ chồng anh nhận chở mẹ con một bệnh nhi mắc bệnh tim từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến thị trấn Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng. Hoàn cảnh của cháu bé vô cùng đáng thương khi cả ông, cả bố đều là người tàn tật.

"Cháu bé bị biến chứng sau phẫu thuật tim, mình càng thêm trăn trở và ấp ủ thành lập một nhóm thiện nguyện giúp đỡ những gia đình như vậy. Nếu lan tỏa được những hành động như vậy sẽ giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn bớt khổ", anh Minh tâm sự.

Ngay sau khi nhóm "Những chuyến xe yêu thương" được thành lập, anh Minh đã nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn bè, người thân như anh Trần Doãn Hưng, Hữu Thanh…

Hành động thiết thực bằng cả trái tim nên chỉ sau vài tháng, nhiều lái xe từ khắp nẻo đường đã đăng ký tham gia vào nhóm với hi vọng được góp một chút sức lực nhỏ bé giúp đỡ những người khó khăn. Cũng từ đó, hàng chục chuyến xe chở các bệnh nhân nghèo về nhà đã được thực hiện.

"Người thì có thời gian, người thì có kinh tế nên anh em trong nhóm bù trừ hỗ trợ nhau. Nhóm hoạt động với tiêu chí thiện nguyện nên mọi chi phí xăng xe, cầu đường đều được anh em bỏ tiền túi ra chi trả. Thậm chí trong mỗi chuyến đi, thấy hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn quá, anh em rút tiền túi ra hỗ trợ hoặc mua gạo, đồ ăn gửi tặng cho họ", anh Minh chia sẻ.

Quy mô nhóm ngày một lớn, anh Minh cũng đã đặt ra nhiều tiêu chí, các thành viên tham gia phải có thời gian, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật để nhóm được tồn tại lâu dài. Đồng thời, những hoàn cảnh không quá khó khăn, nhóm sẽ không tiến hành đưa đón vì điều này sẽ tước đi thu nhập của những lái xe taxi, xe khách đường dài.

Sau một thời gian hoạt động, hiện nhóm "Những chuyến xe yêu thương" đang hỗ trợ cho các bệnh nhân ở hai bệnh viện là Nhi Trung ương và Bệnh viện 108. Với số lượng khoảng 20 chuyến xe chở bệnh nhân mỗi tuần, từ thứ 2 đến thứ 6.

Hành trình xuyên ngày đêm với cước phí là những nụ cười

Thường xuyên đưa đón bệnh nhân về khắp các ngõ ngách, nẻo đường, nhóm cũng có những chuyến đi xa hàng trăm km, thậm chí xuyên ngày đêm để đưa bệnh nhân về nhà miễn phí. Có lẽ điều này chỉ có những ai thực sự quyết tâm, luôn mong muốn được giúp đỡ người khác mới có thể làm được.

Chuyến đi xa đầu tiên mà nhóm thực hiện là chở chị Cà Thị Thành cùng con là bé Cà Việt Quốc bị U Não điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương về thôn Nà Trò (xã Pi Toong, huyện Mường La, Sơn La).

Trước đây, chị Thành phải rời nhà lúc 19h tối để bắt xe khách xuống Hà Nội, đến khoảng4h30 sáng hôm sau mới đến nơi. Chi phí chuyến đi hết khoảng 340 ngàn đồng/chiều. Với gia đình, khoản tiền này là vô cùng lớn vì thường xuyên phải điều trị cho cháu bé.

Hôm ấy, các thành viên trong nhóm gồm anh Quốc Mạnh, Hoàng Anh và Xuân Nam đã tự nguyện thực hiện. Đường xá xa xôi, khi đi đến huyện Mường La, do trời đã tối, chính bệnh nhân cũng không nhớ rõ đường vào nên đoàn xe phải tự tìm đường đi.

Khi trở về Hà Nội, do trời đã tối và không quen đường nên nhóm bị đi nhầm đường, gặp sạt lở do đá lăn từ trên núi xuống. Do tuân thủ quy định về tốc độ và đặt an toàn lên hàng đầu nên nhóm đã xử lý được các tình huống một cách dễ dàng. Trải qua hơn 600km cả đi lẫn về, nhóm đã hoàn thiện hành trình về đến Hà Nội vào sáng hôm sau.

Ngoài những thành viên trực tiếp tham gia chuyến đi, anh Trần Doãn Hưng là người trực tiếp điều phối chuyến đi tại nhà cũng không thể ngủ. Chỉ khi các thành viên trở về Hà Nội an toàn, mọi người mới yên tâm rằng chuyến đi đã thực sự thành công. Sau cùng, tất cả đều vui vẻ vì đã làm được một việc tốt dù là nhỏ bé.

Mới đây, nhóm cũng thực hiện một hành trình đặc biệt khi chở một cháu bé đi đến thị trấn Phó Bảng (Hà Giang). Do cháu bé không thể ngồi nên nhóm đã mượn được xe cấp cứu của một nhà hảo tâm để chở cháu bé về nhà.

Trên đường về, các thành viên gặp một vụ tai nạn giao thông nên đã tranh thủ đưa người bị nạn đến bệnh viện rồi mới tiếp tục quay xe trở về nhà. Trải qua suốt 24h liên tục, 3 thành viên thay nhau lái xe đến 10h sáng hôm sau mới trở về đến Hà Nội.

Đến nay, nhóm đã lan toả nghĩa cử yêu thương một cách mạnh mẽ. Nghĩa cử này cũng lan tỏa đến cả những người vợ, người mẹ. Hiện "Những chuyến xe yêu thương" đã có 5 thành viên nữ, thực hiện nhiều chuyến đi chở bệnh nhân về nhà. Các thành viên nữ sẽ được sắp xếp chạy các quãng đường ngắn, 2 người cùng chạy hỗ trợ nhau để đảm bảo sức khoẻ và an toàn.

Chia sẻ về dự định trong tương lai của nhóm, anh Minh dự kiến sẽ mở rộng ra các bệnh viện khác để hỗ trợ thêm nhiều người khác. Anh mong muốn những hành động thiết thực sẽ lan toả đến các tỉnh thành khác để những chuyến xe miễn phí sẽ phần nào giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đang phải đối mặt với bạo bệnh.

Long Quyền