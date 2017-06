Nhóm cô gái tháo chạy thục mạng khi phát hiện xác người trên võng

Khu vực phát hiện người đàn ông chết trên vỉa hè

21h30 tối 1/6, nhóm cô gái tản bộ trên vỉa hè đường D1 (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) để tập thể dục, khi đến khu vực vỉa hè KDC An Thạnh thì tá hỏa phát hiện người đàn ông nằm bất động trên võng nên tháo chạy đồng thời thông báo cho nhiều người biết.

Ngay sau đó, một số thanh niên chạy tới, qua kiểm tra thấy nạn nhân đã tử vong nên báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt để khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai các nhân chứng. Theo người dân địa phương, người đàn ông này sống lang thang và thường xuyên xuất hiện tại đây. Hằng ngày, ai thuê làm gì thì đi làm kiếm tiền sống qua ngày.

Đến 23h cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Theo Phạm Phương (Dân Việt)