Nhịn đói, nhịn vệ sinh, vật vờ… chờ xin visa Hàn Quốc

Trực chờ xuyên ngày đêm để lấy số

Từ tháng 12/2018, Chính phủ Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa cho người Việt Nam ở Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM. Theo đó, chỉ cần trả phí 80 USD (khoảng 1,8 triệu đồng), sau khoảng một tuần, công dân có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú tại 3 thành phố trên đã có thể được xét visa 5 năm, trí thức và nhà khoa học có thể được xét visa 10 năm. Ngoài ra, Hàn Quốc còn miễn chứng minh tài chính với một số đối tượng như: công nhân viên chức chính phủ, từng đi Hàn Quốc hơn 2 lần, hoặc chứng minh tài chính thông qua người thân... Trước đây, để được cấp visa, người xin visa phải có sổ tiết kiệm từ 100 triệu trở lên hoặc giấy tờ nhà, xe hơi. Chính vì thế khoảng hơn 10 ngày nay, Phòng lãnh sự, Đại sứ quán Hàn Quốc trở nên quá tải do lượng người đến xin visa tăng đột biến.

Người dân từ các tỉnh như: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thái Bình, Thái Nguyên, Hải Dương… và các quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội kéo về đông đúc khiến toàn bộ đoạn đường phía sau tòa nhà CharmVit Tower Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Dù theo thông báo của các nhân viên Phòng Lãnh sự, 9h sáng mỗi ngày mới chính thức phát phiếu thứ tự để làm thủ tục nhưng trước đó nhiều giờ, người dân đã “vây” kín vỉa hè. Thậm chí, rất nhiều người dân đã có mặt tại đây từ lúc 1-3h sáng để “xí chỗ”. Tình trạng này đã diễn ra khoảng 10 ngày trở lại đây.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Mai (trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho biết: “Con cái tôi đều đang định cư tại Hàn Quốc nên dịp này mong muốn xin visa để sang thăm và chơi với con cháu. Tôi đã phải xếp hàng ở đây 4 ngày rồi nhưng vẫn chưa thể lấy được phiếu số để làm thủ tục”. Cũng theo bà Mai, bản thân bà là trường hợp may mắn bởi cứ khoảng 3h sáng lại chạy xe từ nhà đến lấy chỗ ngồi ở vỉa hè, không được lại về. Nhưng rất nhiều người ở các huyện xa trung tâm hay các tỉnh khác nhiều ngày phải thuê nhà nghỉ nhiều ngày ở đây để cứ rạng sáng ra lấy chỗ ngồi.

Nhịn đói, nhịn vệ sinh, vật vờ… chờ số

Được biết, mỗi ngày Lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ phát cho người dân khoảng 300 phiếu số để làm thủ tục, trong khi đó lượng người đứng, ngồi xếp hàng cao gấp nhiều lần nên ai cũng mong muốn có thể lấy được phiếu sớm nhất để làm thủ tục xin cấp visa. Cảnh thiếu ngủ, bụng đói và mệt lả dễ dàng nhận thấy trên khuôn mặt của rất nhiều người có mặt tại đây. Với họ, tất cả chỉ mong muốn được cầm trên tay tấm phiếu số là mừng rơi nước mắt. “Rất nhiều người đều chung tình cảnh vật vạ ngoài vỉa hè từ rạng sáng đến hơn 9h mỗi ngày để chờ nhận phiếu nên bản thân mình cũng phải cố gắng chờ lấy bằng được dù vất vả thế nào”, chị Nguyễn Minh Thư (trú tại Nghệ An) đang gặm vội chiếc bánh mì cho biết.

Nhiều người dù rất muốn đi vệ sinh, muốn ăn sáng hay đơn giản đứng lên một chút cho đỡ mỏi người nhưng cũng không dám bởi nếu trong chớp mắt có thể mất chỗ đẹp.

Trong đám đông hàng nghìn người có mặt trước Lãnh sự quán Hàn Quốc những ngày qua, không khó để bắt gặp những người phụ nữ mang theo cả con nhỏ, thậm chí có cả những em bé còn bế ẵm trên tay với mong muốn nhận được sự quan tâm, thông cảm hơn từ nhân viên phát phiếu số. Tuy nhiên, không có sự ưu ái nào cả. “Do có con nhỏ mà bản thân không gửi được ai nên đành bế con theo để xếp hàng, chờ xin phiếu số đồng thời mong nhân viên Lãnh sự quán Hàn Quốc cảm thông, ưu ái nhưng vẫn không được”, một người phụ nữ tên T.H nói. Vừa chia sẻ xong với PV, chị T.H đã chạy lại một người may mắn được cầm tấm phiếu số trên tay mong thông cảm và bán lại với giá 5 triệu đồng nhưng cũng bị khước từ.

PV Báo Gia đình & Xã hội chứng kiến ngay khi nhân viên phát phiếu số có mặt và được 3 người bảo vệ hộ tống nhưng cảnh hỗn loạn đã diễn ra. Thậm chí nhiều người dân do quá sốt ruột đã cướp phiếu trên tay nhân viên phát phiếu số khiến lực lượng bảo vệ phải hò hét, đồng thời tạo vòng vây bảo vệ. Chỉ trong một vài phút hỗn loạn, lực lượng bảo vệ đã quyết định không để nhân viên tiếp tục phát phiếu số nhằm đảm bảo an ninh, trật tự.

Trao đổi với báo chí, một cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, bộ phận lãnh sự phụ trách thị thực của sứ quán bao gồm 2 người Hàn Quốc và 10 người Việt Nam. Tuy nhiên, do số lượng hồ sơ xin thị thực đổ dồn về cùng lúc từ 1.000 đến 2.000 hồ sơ, nên bộ phận xử lý visa của Đại sứ quán quá tải.

Nhiều hồ sơ trong số này là xin visa du lịch, vì "Hàn Quốc ngày càng trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách Việt Nam", cán bộ này nói. Cán bộ này lý giải, sở dĩ nhiều người Việt đổ xô xin thị thực là do có tin đồn thay đổi chính sách visa 5 năm cho công dân Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng trong tháng 4 nên đổ xô xin visa trước khi "thay đổi". Tuy nhiên, cán bộ này khẳng định tin đồn này là vô căn cứ. "Các nhân viên lãnh sự đã làm việc rất vất vả, thậm chí làm thêm giờ để giải quyết hồ sơ nhưng không xuể” - cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết - “Một lý do nữa là do công việc vất vả, nên nhiều nhân viên lãnh sự xin thôi việc, dẫn đến sứ quán thiếu hụt nhân lực".