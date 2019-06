Phát hoảng - một buổi sáng 3 ô tô đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, lái xe đi lùi trên cao tốc đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến và bản thân những người ngồi trên xe vi phạm, do đó cần phải xử lý nghiêm.

Theo Nghị định 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, lỗi lùi xe ô tô trên đường cao tốc sẽ bị phạt từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.