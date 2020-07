Nhiều lo ngại khi CSGT được trang bị súng trường, súng tiểu liên

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 65/2020 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính giao thông đường bộ của CSGT.



Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2020 và thay thế Thông tư số 01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của CSGT.

Đáng chú ý, phương tiện của CSGT gồm ô tô, mô tô tuần tra, kiểm soát, xe chuyên dụng, xe đạp; vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn hơi cay, súng bắn đạn đánh dấu sơn, bình xịt hơi cay, dùi cui điện, áo giáp, khóa số 8.

Điều mà nhiều người lo ngại nhất chính là việc lạm dụng sử dụng vũ khí trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng CSGT; việc nổ súng nơi đông người có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhiều người khác...

CSGT tuần tra, kiểm soát sẽ được trang bị súng trường, súng tiểu liên từ ngày 5/8.

Bàn về vấn đề trên, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, việc trang bị thêm công cụ hỗ trợ cho lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ là rất cần thiết. Tuy nhiên, theo ông Hòa, cần có quy định cụ thể khi nào dùng súng để tránh tình trạng lạm dụng của CSGT khi được trang bị vũ khí quân dụng.

"Theo đó, cần tập huấn kỹ năng cho chiến sĩ CSGT có phẩm chất, kỹ năng nghiệp vụ tốt khi sử dụng công cụ hỗ trợ. CSGT phải hiểu được sử dụng công cụ hỗ trợ lúc nào, khi nào được sử dụng và chỉ có thể sử dụng vũ khí đối với những trường hợp tội phạm manh động, chống người thi hành công vụ chứ không phải để trấn áp người dân", đại biểu Hòa nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, nguyên Uỷ viên thường trực Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội cũng cho rằng: "Hiện tại, lực lượng công an, CSGT, an ninh lẫn cảnh sát trật tự đều được sử dụng súng. Những trường hợp được bắn súng đã được quy định cụ thể trong pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật nổ và công cụ hỗ trợ. Trường hợp nào thì bắn cảnh cáo, trường hợp nào không được bắn vào xe, tình huống nào được sử dụng để trấn áp đối tượng vi phạm….

Theo tôi hiểu, đề xuất của cục CSGT muốn sửa lại một số trường hợp được bắn súng, để giúp CSGT chủ động hơn. Nếu nói chung chung như vậy thì không được. Cần làm rõ tăng quyền là tăng ở chỗ nào, tăng trong trường hợp nào?".'

Chiến sĩ cảnh sát giao thông dùng súng AK khống chế người điều khiển vi phạm cố tình chạy trốn.

Theo Đại tá Hùng, trong cuộc sống có rất nhiều những tình huống, trường hợp bất ngờ có thể xảy ra, rất khó có thể quy định hết được vào trong các pháp lệnh.

"Tình huống ở cuộc sống thì vô tận và các tình tiết trong cuộc sống cũng muôn hình vạn trạng. Hơn nữa, đối tượng tương tác khi làm việc của CSGT là người dân. Vì vậy đừng vì một số trường hợp mà nới lỏng quy định đó, nó có thể vi phạm quyền lợi của người dân", Đại tá Hùng nói thêm.

Ủng hộ quy định trên, tuy nhiên ông Lê Như Tiến, nguyên Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội lo ngại về tình trạng lạm quyền của chiến sĩ CSGT khi có thêm vũ khí quân dụng bên mình.

"Lực lượng CSGT cũng có thể có những trường hợp người này, người kia. Nếu là chiến sĩ có phẩm chất, kỹ năng nghiệp vụ tốt thì không sao nhưng đối với những người chưa tốt thì có thể dựa vào đó để lạm quyền, phụ thuộc vào súng dẫn đến những trường hợp đáng tiếc.

Để đảm bảo, cần có những quy định cụ thể trong trường hợp nào thì được dùng súng. Những trường hợp này càng cụ thể thì càng tốt, nếu chưa có quy định cụ thể, đủ sức bao quát được tất cả mọi mặt diễn ra trong cuộc sống thì không nên trang bị thêm vũ khí quân dụng cho CSGT", ông Tiến bày tỏ.

Nhật Tân