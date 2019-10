Nhiều gia đình ở Hà Tĩnh lo lắng khi người thân mất tích tại Anh

Cụ thể, tại xã Thiên Lộc có 5 người, tại thị trấn Nghèn, xã Thanh Lộc và Vĩnh Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) mỗi địa phương có 1 người. Tại phường Đậu Liêu (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nghi vấn có 1 người.

Sau khi xảy ra sự việc, PV Báo Gia đình & Xã hội đã trực tiếp về tìm hiểu thông tin tại các gia đình có người thân mất liên lạc tại Anh. Hầu hết những gia đình có người thân mất tích đều tỏ ra tuyệt vong, lo lắng.

Họ đau đớn và lo lắng khi trước đó không lâu còn phải chạy vạy khắp nơi vay mượn gần 1 tỷ đồng để lo chi phí xuất ngoại cho con, giấc mơ đổi đời chưa thấy đâu thì nay họ ngã quỵ khi không liên lạc được với người thân.



Chính quyền đến động viên, thăm hỏi gia đình có người thân mất tích.

Một trong số những địa chỉ chúng tôi tìm về là gia đình em Phạm Thị Trà My (26 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). Con đường nhỏ dẫn vào nhà em My bỗng nhiên ảm đạm. Nhiều người hàng xóm đã đến chia sẻ, động viên gia đình em My khi mất liên lạc với con.

Ngồi trong góc tường, ông Phạm Văn Thìn (SN 1964, bố Trà My) liên tục gọi tên con trong vô vọng, còn bà Nguyễn Thị Phong (SN 1958 - mẹ Trà My) thì ngất lên ngất xuống phải có người dìu.

Nén cơn đau, ông Thìn tâm sự: "My là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Vài năm trước, khi đang học cao đẳng ở Vinh (Nghệ An), nó bỏ ngang để đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Năm 2019, về nước, My dồn tiền mua ô tô cho anh trai đi lái taxi, sau đó tiếp tục liên hệ với nhiều người để qua Anh làm ăn".

Theo ông Thìn, chi phí sang Anh là 950 triệu đồng, đi theo diện liên hệ với người quen, không có hợp đồng. Trước khi xuất cảnh, họ yêu cầu nộp trước 22.000 USD (khoảng 500 triệu đồng), khi sang Anh thành công sẽ thu nốt số tiền còn lại.

My ở lại Trung Quốc 10 ngày. Trước khi lên đường sang Anh, My vẫn gọi về gia đình, báo rằng vẫn đang bình an.

Trước khi mất tích, Trà My nhắn tin về cho mẹ qua mạng xã hội với nội dung: "Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được".

Trà My sau đó tiếp tục nhắn tin với anh trai tên Cường với nội dung "Hãy cố gắng làm ăn giúp bố mẹ nha anh". Người nhà khi thấy nội dung tin nhắn đoán có chuyện không lành đã liên tục gọi điện cho Trà My tuy nhiên không thể liên lạc được.

Nghi vấn con gái mình gặp chuyện chẳng lành, ông Thìn đã làm đơn gửi chính quyền địa phương thông báo con mình bị mất liên lạc tại nước Anh.

Trong đơn gửi chính quyền thị trấn Nghèn, ông Thìn gửi kèm ảnh con gái Trà My, mô tả cô cao 1,5 m, nặng 46 kg. Ông đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Trà My để làm các thủ tục pháp lý liên quan.

"Tôi khuyên con ở nhà lấy chồng, nhưng nó bảo cố đi nốt chuyến này, kiếm tiền trả nợ giúp bố mẹ thoát nghèo đã rồi tính chuyện lập gia đình sau" - ông Thìn chia sẻ.

Gia đình ông Thìn, bà Phong buôn bán nhỏ ở chợ gần nhà. Hai con trai đã nhiều tuổi song không có nghề nghiệp ổn định.

"Để có chi phí cho con đi, chúng tôi phải cầm cắm sổ đỏ, vay mượn hoàn toàn. Giờ con mà gặp nạn xứ người chắc tôi không sống nổi nữa. Gia đình giờ lại ôm nợ lớn, chúng tôi cũng không biết phải làm sao" - bà Phong khóc nghẹn nói.

Chia sẻ với chúng tôi, một người hàng xóm của gia đình My cho biết: "My là một đứa ngoan hiền, học xong là đi xuất khẩu tại Nhật. Về nhà chưa được bao lâu, vì muốn giúp bố mẹ có cuộc sống tốt hơn nên My đã quyết đi sang nước Anh làm việc. Nghe tin My mất tích tại nước Anh, hàng xóm chúng tôi ai cũng cảm thấy lo lắng cho nó".

Cách nhà My không xa là gia đình em Nguyễn Đình Lượng (SN 1999), trú tại xóm Thanh Mỹ, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Khi không liên lạc được với con trai, gia đình Lượng đã rơi vào tuyệt vọng. Mấy ngày qua có rất nhiều người thân và anh, em bạn bè làng xóm đến nhà ông Nguyễn Đình Gia (SN 1962 - bố của Lượng) để chia sẻ và đợi chờ thông tin của Lượng từ nước Anh báo về.

Bố mẹ em Lượng tuyệt vọng khi nghe thông tin con mình mất tích.

Bà Nguyễn Thị Huân (SN 1966, mẹ của Lượng) khóc nghẹn. "Lượng ơi về với mẹ đi con. Giàu nghèo không quan trọng con ơi, về với bố mẹ với quê hương thôi con à!". Tiếng khóc nức nở của bà Huân làm cho những người chứng kiến cảm thấy xót xa.

Còn ông Nguyễn Đình Gia lo lắng cho biết: "Trước đó khoảng 20 ngày, Lượng có gọi điện về báo là đợt này con chuẩn bị sang Anh. Thế rồi từ ngày thứ bảy vừa rồi (19/10) cho đến nay, mọi thông tin từ Lượng về với gia đình không còn nữa. Gia đình cũng đã tìm mọi cách để liên lạc với nó nhưng không được".

Liên quan đến vấn đề trên, ông Bùi Huy Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin, sáng cùng ngày, đoàn công tác của huyện và bên công an đã đến các gia đình có người thân mất tích để xác minh lại thông tin, thăm hỏi gia đình.

"Bước đầu chính quyền địa phương cũng chỉ mới tiếp nhận thông tin từ phía các gia đình, đồng thời hướng dẫn gia đình làm các thủ tục liên quan để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh làm rõ" - ông Cường cho hay.

Ngày 23/10, cảnh sát phát hiện 39 thi thể trong xe container tại một khu công nghiệp ở Essex, cách Thủ đô London (Anh) 30 km về phía đông. Ban đầu, nhà chức trách ở Anh tin rằng 39 nạn nhân là người Trung Quốc. Tuy nhiên đến nay, cả Anh và Trung Quốc không xác nhận 100% nạn nhân là người Trung Quốc. Ngày 25/10, nhiều thông tin xuất hiện cho rằng có thể có công dân Việt Nam nằm trong số các nạn nhân tử vong. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Anh làm việc với cảnh sát để xác minh quốc tịch các nạn nhân, sẵn sàng biện pháp bảo hộ trong trường hợp là công dân Việt Nam.

