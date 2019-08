Nhiều cây xanh ở nhiều tỉnh thành bị quật đổ do bão số 3, trời tiếp tục mưa lớn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tối và đêm qua (02/8) bão số 3 đã đi vào khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Ninh và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.



Vào 4 giờ sáng nay (3/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ.



Theo ghi nhận của PV, một số tuyến phố trên địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh) ngập úng cục bộ như: Trần Phú, đại lộ Hòa Bình, khu vực trước cửa Vincom. Nhiều cây xanh bị đổ, gãy.



Nhiều cây xanh trên các tuyến phố bị đổ, gãy.

Ảnh: VNN

Ảnh: VNN

Tàu cá của ngư dân trên vịnh Hạ Long bị đánh bão đánh chìm.

Sau bão, một số chợ ở Quảng Ninh đã tấp nập lại từ sáng nay.

Tại Hà Nội, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Theo ghi nhận của phóng viên, một số tuyến phố như Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng... đã bị ngập nhẹ. Đáng chú ý, nhiều cây xanh đã bị đổ khiến giao thông bị ách tắc.

Một cây xà cừ bị đổ, chắn ngang đường Tô Hiến Thành.

CSGT chủ động ứng trực tại các tuyến đường Thủ đô Hà Nội.

Ảnh: Vietnam+

Theo dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ nay đến ngày mai (4/8), ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt). Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (03/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).



Ngoài ra, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa có gió giật cấp 6-7.

Dự báo từ nay đến ngày 4/8, ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200-400mm/đợt).

Khu vực Hà Nội trong ngày và đêm nay (3/8) có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt).

