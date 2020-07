Nhiều bất cập tại các công trình của Đề án hỗ trợ người dân tộc thiểu số Ơ Đu ở Nghệ An

Cán bộ Ban dân tộc tỉnh Nghệ An bị bắt giữ.

Tối 23/7, Công an Nghệ An khám xét nơi ở và bắt khẩn cấp Lê Văn Sơn - Giám đốc Công ty Văn Sơn để điều tra những sai phạm về kinh tế khi thực hiện một số gói thầu trong Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc Ơ Đu (dân tộc dưới 1.000 người) ở tỉnh Nghệ An.

Trước đó, Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng và khám xét chỗ ở ông Kim Văn Bốn (38 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh) - cán bộ Phòng Chính sách - Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An - để điều tra làm rõ về hành vi "tham ô tài sản" và khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Tâm Long (46 tuổi) - Quyền Trưởng phòng Chính sách - Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An - vì liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện đề án hỗ trợ và phát triển người dân tộc Ơ Đu.