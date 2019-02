Nhân viên văn phòng tấp nập đến đền Trần trước giờ khai ấn

An ninh thắt chặt trước giờ khai ấn đền Trần Hàng nghìn người khắp nơi đổ về đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) dâng hương. An ninh nơi đây đã được thắt chặt tối đa để đảm bảo cho lễ khai ấn vào tối nay, 18/2.

Nguyễn Hồng Xiêm thử rút quẻ xem vận may. Cô cho biết tranh thủ chuyến công tác tạt qua đền Trần để cầu cho năm mới may mắn, bình an.