Nhân chứng vụ cháy cửa hàng khiến 3 người tử vong: 'Tiếng kêu cứu lịm dần… rồi tắt'

Đến 16h ngày 15/3, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an, Cảnh sát PCCC tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại kiot trên đường Lê Thành Duy, TT Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc khiến 3 người tử vong.

3 nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Tấn Dương (46 tuổi), bà Nguyễn Thị Chín (40 tuổi) cùng bé gái Huỳnh Thị Kim Ngân (10 tuổi).

Ghi nhận của PV tại hiện trường, kiot bị cháy rộng khoảng 20m2, đằng sau là căn nhà 2 tầng mà chủ cho anh Dương thuê lại để kinh doanh.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nguyễn Yên.

Bên trong nhiều thiết bị, tài sản, hàng điện tử mà anh Dương nhận sửa cho khách hàng đã bị cháy hoàn toàn, trên gác bị sụp đổ, bức tường bị nứt toác. Bên ngoài, nhiều xe máy, xe đạp bị thiêu rụi, trơ khung, bình chữa cháy nằm lăn lóc.

"Bên ngoài kiot có nhiều bình chữa cháy, tuy nhiên, lúc xảy ra cháy ngọn lửa bao trùm khá lớn nên không thể xông vào dập lửa", người dân chứng kiến vụ việc nói.

Bà Cúc (có nhà ở gần hiện trường) cho biết, đám cháy xảy ra khá nhanh, chỉ trong vòng vài phút đã bao trùm kiot. "Khoảng 3h, tôi đang dọn hàng để chuẩn bị bán như thường lệ thì nghe tiếng la hét thất thanh, tôi nhìn ra thì thấy khói đen bốc lên nghi ngút tại kiot nên hô hoán.

Tôi cùng chồng đã đập cửa nhà dân bên cạnh để hỗ trợ tham gia dập tắt đám cháy nhưng bên trong đã khóa cửa. Tiếng kêu cứu lịm dần… rồi vụt tắt", bà Cúc kể.

Lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nguyễn Yên.

Theo bà Cúc, năm 2015, anh Dươngthuê lại kiot trên để sửa chữa điện tử. Anh này Dương ly dị vợ và mới quen với người phụ nữ bán rau tại chợ thị trấn Phước Bửu. Cháu Ngân là con nuôi của anh Dương.

Hàng xóm anh Dương cho hay, cháu Ngân tuy hơi nghịch ngợm nhưng rất ngoan ngoãn, hiền lành. "Bà Chín thì bán rau ở ngoài chợ sát kiot, đang mang thai", một nhân chứng kể.

Đám cháy thiêu rụi hoàn toàn đồ đạc bên trong kiot. Ảnh: Nguyễn Yên.

Chiều 15/3, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Khanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cơ quan chức năng đang bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình để đêm về quê mai táng.

Do hiện trường vụ cháy khá phức tạp, đến chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Công an cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang khám nghiệm hiện trường, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ", ông Khanh nói.

Còn về việc nạn nhân đang mang thai thì ông Khanh cho hay, hiện đơn vị giám định pháp y đang khám nghiệm.

"Tôi chỉ nghe thông tin nạn nhân có mang thai nhưng cần giám định pháp y để xác định chính xác. Hiện tại phía cơ quan pháp y vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này", ông Khanh nhấn mạnh.

Trước đó, khoảng 3h sáng 15/3, đám cháy bùng phát tại kiot số 15, Lê Thành Duy, thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc).

Phát hiện đám cháy, nhiều người xông vào dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, hàng chục chiến sĩ PCCC và nhiều xe chữa cháy được điều đến hiện trường để dập lửa, cứu hộ các nạn nhân.

Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện thi thể 3 đã cháy đen bên trong cửa hàng.

Theo Nguyễn Yên (Soha/Trí Thức Trẻ)