Nhắc nhở khách mở nhạc to gây ồn ào, nữ tiếp viên xe buýt bị đánh bầm mắt

Tối ngày 4/8, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (Sở Giao thông vận tải TP.HCM) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ vụ việc nữ nhân viên xe buýt bị khách hành hung trọng thương.



Sự việc diễn ra vào khoảng 8h15 cùng ngày, xe buýt tuyến 65 (BKS: 51B-304xx) do tài xế Tiêu Văn T. điều khiển chạy từ Công viên 23/9 (quận 1) về bến xe An Sương (huyện Hóc Môn). Chuyến xe buýt này có nhân viên bán vé là chị L.T.N.O.

Chị L.T.N.O bị khách đánh sau khi nhắc khách mở nhạc to làm ảnh hưởng đến người khác

Tại một điểm dừng đón trả khách, một nam hành khách lên xe, ngồi gần ghế của tài xế, mở nhạc to nên làm ảnh hưởng đến hành khách khác và tài xế cũng bị mất tập trung khi lái xe.

Lúc này, chị L.T.N.O. là nhân viên bán vé trên xe đã đến nhắc nhở, đề nghị mở nhạc nhỏ lại. Tuy nhiên nam thanh niên này lại tỏ ra bất hợp tác, to tiếng. Đỉnh điểm của vụ việc, người này đã tấn công khiến mắt trái của nữ nhân viên bị trọng thương, bầm tím. Sau khi đánh nữ nhân viên, nam hành khách này nhanh chóng rời đi.

Chị N.O. đã báo cáo sự việc cho tổ trưởng tuyến xe buýt 65 và cùng người thân tới Công an phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM để trình báo. Sau khi làm việc với công an, chị N.O. đã tới bệnh viện để điều trị.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

M.H (th)