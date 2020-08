Nguyên phó trưởng công an huyện ở Nghệ An hứa trả lại tiền khi người giúp việc mang giường đến đòi

Chiều 20/8, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, ông T.Đ.Đ (nguyên phó trưởng công an huyện) đã thừa nhận cầm tiền của người giúp việc và trả lại một khoản tiền cho chị này vào chiều cùng ngày.



Cụ thể, hai bên đã ngồi lại nói chuyện, thỏa thuận với nhau. Ông Đ. đã trả lại số tiền 162 triệu đồng cho chị N.T.C (giúp việc cho gia đình ông Đ). Số tiền còn lại ông Đ. hứa trong 2 tháng nữa sẽ trả cho chị C.

Chị C. mang giường chiếu đến nhà ông Đ. đòi tiền suốt nhiều ngày nay.

Sự việc gia đình chị C. mang giường chiếu, tập trung đông trước nhà ông Đ. (xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương) xảy ra từ ngày 14/8 cho đến tận hôm nay.

Theo chị C. phán ánh, trong khoảng thời gian giúp việc cho gia đình ông Đ. thì chị đã nhiều lần đưa tiền cho vợ chồng ông Đ. để mua đất. Tổng số tiền chị đưa là hơn 680 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều lần gặng hỏi việc mua đất đai thì ông Đ. không trả lời và phủ nhận việc chị C. đưa tiền cho ông.

Bức xúc trước việc này, gia đình chị C. đã đưa giường chiếu, ăn vạ trước nhà ông Đ. Chính quyền địa phương và Công an huyện có mặt để ổn định an ninh trật tự. Đồng thời, mời hai bên lên để giải quyết sự việc. Thời điểm hai bên tố cáo nhau, ông Đ. thì phủ nhận viện nhận tiền và tố cáo chị Chung vu khống, còn chị Chung một mực khẳng định đã đưa tiền cho ông Đ.

V. Đồng