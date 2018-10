Miền Bắc tuần tới sẽ có mưa giông

Sau đúng một tuần trời âm u, mưa rả rích, hôm nay miền Bắc bừng nắng do tác động của vùng áp thấp phía tây. Nhiệt độ lúc 13h chiều nay đồng loạt lên trên 30, tăng 4-6 độ so với hôm qua.

Sang thứ hai 22/10, vùng áp thấp vẫn chi phối nên miền Bắc tiếp tục nắng, cao nhất ngày khoảng 30-33 độ C. Đến tối và đêm, gió mùa đông bắc từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, đẩy rãnh mây giông ở phía Bắc xuống, gây mưa cho các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn...

Hà Nội dự báo có mưa giông từ đêm thứ hai 22/10. Ảnh: Ngọc Thành

Đến thứ ba 23/10, mưa giông sẽ mở rộng ra vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Mưa kèm với gió mùa khiến nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc từ thứ ba đến thứ năm giảm xuống còn 28, ban đêm 21-23 độ C. Riêng các đỉnh núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 13-20 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, cuối tuần tới (ngày 27-28/10), một đợt gió mùa đông bắc mạnh mới sẽ tràn đến khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu.

Miền Trung không chịu tác động của rãnh mây giông phía Bắc nên tuần tới trời không mưa, nền nhiệt cao nhất trong ngày 32-33 độ, ban đêm 22-24 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ thứ hai trời nắng từ sớm, nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên khoảng 29-32, Nam Bộ là 32-34 độ C. Khả năng từ chiều thứ ba 23/10 trở đi, rãnh thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc, Nam Bộ và phía nam của Tây Nguyên sẽ có mưa rào và giông trở lại.

Theo Xuân Hoa (VnExpress.net)