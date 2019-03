Người tung tin nhà trường cố tình dùng thịt lợn nhiễm sán bị triệu tập

Chiều 19/3, ông Nguyễn Thế Thiệp (Trưởng Công an huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết trong hai ngày liên tiếp đã triệu tập người đàn ông 31 tuổi ở xã Ngũ Thái để điều tra lý do đưa thông tin sai thật trên mạng xã hội về sử dụng thịt lợn nhiễm sán tại trường mầm non trên địa bàn.

Nhà chức trách xác định người đàn ông này đã tải một số hình ảnh về thịt nhiễm sán lợn lên trang Facebook cá nhân của mình với nội dung "Cần các bậc phụ huynh xã Ngũ Thái lên tiếng, không ngờ xã mình cũng nhận thịt nhiễm sán... ".

Khi phát hiện thông tin giả này đã gây hoang mang cho người dân, ngày 18/3 Công an huyện Thuận Thành đã triệu tập người đàn ông 31 tuổi, yêu cầu gỡ nội dung và đính chính, xin lỗi trên mạng xã hội.

Công an huyện Thuận Thành cho hay sau khi có kết quả xác minh sẽ đề xuất công an tỉnh về hướng xử lý người vi phạm. Theo nghị định 174/2013, tùy theo mức độ thông tin sai sự thật, người tung tin có thể bị xử phạt 20-30 triệu đồng.

Thịt lợn nổi đầy hạch trắng được phát hiện trong bếp ăn trường Mầm non Thanh Khương. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Trước đó ngày 14/2 và 20/2, bếp ăn Trường mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) xuất hiện thịt lợn nghi nhiễm sán. Giữa tháng 3, một số phụ huynh lo sợ cho con đi kiểm tra, kết quả dương tính với loài ký sinh trùng nguy hiểm này. Thông tin sau đó lan rộng, khiến phụ huynh 19 trường mầm non và tiểu học Thuận Thành lo lắng, đồng loạt đưa con đưa đi xét nghiệm ở Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương ở Hà Nội khiến nơi này quá tải.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an vào cuộc điều tra.

Theo VnExpress