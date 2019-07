Mất tích bí ẩn khi đi làm thuê



Sáng 19/7, một ngày sau khi trở về quê ở xã Nghi Thịnh, chị Lê Thị Lan vẫn còn bỡ ngỡ bởi mọi thứ đã thay đổi nhiều. Chỉ có hình ảnh người mẹ là bà Nguyễn Thị Liên (69 tuổi) vẫn hằn sâu trong trí nhớ của chị.

Sau 24 năm lưu lạc, chị Lan đã được đoàn tụ với gia đình.

Trong căn nhà nhỏ, bà Liên nắm riết lấy tay con gái ngậm ngùi kể, ngày trước gia đình đông con, kinh tế chủ yếu làm ruộng nên cuộc sống rất khó khăn. Lan là con đầu, biết bố mẹ vất vả nên xin gia đình lên huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) ở nhà người chị họ đi làm thuê kiếm thêm đồng tiền phụ gia đình. Thế nhưng năm 1995 cô gái đương xuân vừa tròn 19 tuổi bỗng nhiên mất tích bí ẩn.

Ông Nguyễn Đình Năm (cậu ruột của chị Lan) nói thêm vào, năm đó, sau khi về quê giỗ ông ngoại Lan quay trở lại xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn vì đang còn thu hoạch dở ruộng khoai. Thế nhưng, nhiều ngày sau không thấy Lan liên lạc về nhà.

"Gia đình tìm đến nhà người chị họ thì được biết Lan đã về nhà mấy ngày rồi. Nghĩ chuyện chẳng lành nên gia đình chia người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có thông tin gì về Lan. Nhiều năm sau, tin tức của Lan vẫn biệt tăm nhưng tôi vẫn hi vọng con gái đi đâu bị lạc và sẽ trở về nhà" – bà Liên nhớ lại.

Bỗng ngày 13/7, một người trong xóm chạy đến nói với bà Liên "Lan đang sống bên Trung Quốc. Vừa rồi nó lên mạng xã hội đăng tin tìm mẹ và người thân". Bà Liên nghe tin bán tín bán nghi vì con gái đã mất tích 24 năm nay. Thế nhưng người con dâu bà Liên nghe vậy liền chụp ảnh gia đình và gửi đi. Ít ngày sau, chị Lan đã liên lạc được về với gia đình. Chiều 18/7, được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Nghệ An và Công an Trung Quốc, chị Lan được đưa về nhà trong niềm vui vô bờ của gia đình, người thân.

Cho uống thuốc mê rồi lừa bán





Chị Lan nhớ lại hành trình mình bị lừa bán.

Nhiều năm ở xứ người, chị Lan nói tiếng Việt khá khó khăn. Những thông tin thời điểm chị mất tích thì không còn nhớ rõ. Chị chỉ nhớ, năm 1995, khi đang làm công cho người chị họ ở huyện Nghĩa Đàn thì có một phụ nữ tên Hồng có chồng là Thủy (hàng xóm với người chị họ) rủ về quê ở Thanh Hóa chơi. Nghĩ là hàng xóm của chị họ, lại hay sang chơi nên tôi đồng ý đi cùng.

"Ở Thanh Hóa khoảng 10 ngày thì người phụ nữ tên Hồng bảo sẽ bắt xe để đưa tôi về nhà. Khoảng 6 giờ sáng, chị cho tôi uống 1 cốc nước sau đó tôi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong rừng cùng một nhóm người. Đi ròng rã 4 ngày, 3 đêm rồi đi qua 1 chuyến đò. Sau đó tôi mới biết mình đang ở bên đất Trung Quốc" – chị Lan nhớ lại.

Sau nhiều giờ di chuyển bằng ô tô, chị Lan bị nhốt trong 1 căn nhà. Sau đó, chị bị bán làm vợ cho một người đàn ông ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Không biết tiếng, lại ở nơi xa lạ, cuộc sống khó khăn nhưng chị quyết bám trụ để tìm cách trở về nhà.

"Tôi sinh sống với người chồng này 13 năm, có 5 người con nhưng nỗi nhớ quê nhà, bố mẹ vẫn luôn thôi thúc tôi tìm về" – chị Lan nói.

Biết tâm tư của vợ, năm 2009, người chồng Trung Quốc đã đồng ý cho chị về thăm quê nhà. Khi về đến gần biên giới, chị lại bị một người lạ mặt lừa lấy hết tiền và bán lại cho một người đàn ông khác. May mắn với chị là người đàn ông này khá tốt, không đánh đập, hành hạ chị. Sau nhiều năm không sinh được con, người chồng này cũng đồng ý cho chị về quê, nhưng chị chỉ còn nhớ được ít thông tin là "ở đội 12, xã Nghi Thịnh và tên bố mẹ".

Bà Liên nắm chặt tay người con sau 24 năm mất tích.

Khoảng đầu tháng 7, khi đi dự đám giỗ của một người họ hàng bên chồng chị tình cờ gặp được một phụ nữ ở Thanh Hóa có hoàn cảnh như chị. Tuy nhiên, người này đã được chồng cho về Việt Nam nhiều lần.

Người này chụp ảnh chị Lan rồi đăng lên facebook những thông tin ít ỏi chị Lan cung cấp để tìm kiếm người thân. Ít ngày sau, chị nhận được phản hồi với tấm hình của mẹ và gia đình. Và chỉ 2 ngày sau dod, các cơ quan chức năng đã đưa chị trở về quê nhà trong vòng tay ấm áp của người thân.

V. Đồng