Người phụ nữ chết cạnh vũng máu trước cửa nhà

Ngày 28-5, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp cùng Công an TP Vũng Tàu khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chết người xảy ra trước cửa nhà 157/7 đường Huỳnh Khương An, phường 3, TP Vũng Tàu.

Hiện trường nơi người dân phát hiện nạn nhân nằm bất động

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 27-5, người dân phát hiện thi thể bà T.T.T.M (SN 1961) nằm gục trước cửa nhà, bên cạnh là vũng máu. Bà T.M. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Một số người có mặt tại hiện trường nhận định có thể nạn nhân đã bị giết chết sau đó đẩy ra khỏi nhà.

Theo NLĐ