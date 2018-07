Người nhà khóc ngất đón thi thể người phụ nữ mang bầu 6 tháng tử vong trong vụ cháy xe khách ở Hà Nội

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về tai nạn giữa chiếc xe khách giường nằm và xe container sau đó cả 2 xe bốc cháy dữ dội vào sáng sớm ngày 11/7 tại đường Vành đai 3 trên cao ở Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng hơn 4h sáng ngày 11/7 trên đường Vành đai 3 trên cao đọa gần Big C Thăng Long, chiếc xe khách giường nằm mang BKS 37B 018.42 do anh Bùi Thành Thế (trú tại Nghệ An) điều khiển va chạm với xe đầu kéo 34C-193.15 kéo rơ moóc do anh Trần Bá Huy (SN 1984, trú tại Nam Sách, Hải Dương) lái cùng chiều theo hướng cầu Thanh Trì đi cầu vượt Mai Dịch.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên, chiếc xe khách giường nằm đã bốc cháy dữ dội khiến chị Lê Thị K. (sinh năm 1982 trú tại Yên Thành - Nghệ An) đang mang bầu tháng thứ 6 tử vong và 2 người khác bị thương.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để dập tắt ngọn lửa, đưa người đi cấp cứu cũng như điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, thi thể người phụ nữ xấu số được đưa ra khỏi chiếc xe khách bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Vào hồi hơn 4h sáng ngày 11/7 chiếc xe khách giường nằm bất ngờ xảy ra va chạm với xe container rồi bốc cháy dữ dội khiến nhiều người đi đường không khỏi sợ hãi.

Sau khi lực lượng PCCC có mặt dập tắt đám cháy chiếc xe khách đã cháy trơ khung sắt, thậm chí nhiều chi tiết sắt, thép còn bị ngọn lửa làm biến dạng.

Một chiếc lốp bị lửa cháy biến dạng, thậm chí thép còn bị chảy tại hiện trường.

Lực lượng PCCC trong buổi sáng tiếp tục phun nước làm nguội chiếc xe phục vụ công tác đưa nạn nhân ra ngoài cũng như khám nghiệm hiện trường.

Người thân của nạn nhân khóc ngất khi hay tin chị K. tử vong trong vụ hỏa hoạn.

Họ chỉ biết ngồi thụp xuống từ xa hướng mắt về phía chiếc xe khách cháy trơ khung.

Đến khoảng 10h sáng khi lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, những tiếng gào khóc của người thân khiến ai cũng không khỏi thương xót.

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng đưa ra khỏi chiếc xe khách.

Và nhanh chóng đưa lên xe cứu thương để bàn giao thi thể cho người nhà.

Nạn nhân sinh năm 1982, hiện đang mang bầu tháng thứ 6. Cũng theo lực lượng chức năng, rất may thời điểm chiếc xe gặp nạn lượng khách trên xe không nhiều như dịp cuối tuần.