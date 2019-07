Người mẹ trẻ mất tích bí ẩn ở Điện Biên: Tìm thấy xe máy ở bến Mỹ Đình

Liên quan đến vụ việc chị Đỗ Thương Huyền (SN 1993, trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) mất tích bí ấn, Công an phường Him Lam đã chuyển hồ sơ lên Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Điện Biên Phủ và Phòng Cảnh sát hình sự để triển khai công tác nghiệp vụ tìm kiếm.

Sau khi tiến hành định vị số điện thoại di động của Huyền, được biết lần cuối Huyền liên lạc vào khoảng 18h ngày 16/7 tại khu vực quanh khách sạn Mường Thanh, cách nhà ở khoảng 300 - 500m. Mặc dù cơ quan công an đã và đang tích cực phối hợp với gia đình để tìm kiếm, song đến thời điểm này vẫn chưa có kết quả.

Theo thông tin từ anh Thành (chồng chị Huyền) cho biết, hiện nay gia đình anh đã tìm thấy xe của chị Huyền ở dưới bến xe Mỹ Đình (Hà Nội).

Hình ảnh chị Huyền chụp cùng chồng và con trai.

"Ban đầu tôi nghĩ Huyền vẫn quanh quẩn ở Điện Biên, không nghĩ đã xuống đến Hà Nội. Trước khi đi, Huyền cũng không nói gì với tôi hay bố mẹ cô ấy điều gì. Điều đáng nói trước khi xảy ra việc này, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn hay xích mích gì.

Tôi đi làm về đến nhà, Huyền vẫn bình thường, không hề tỏ ra mệt mỏi hay chán nản, vậy mà không hiểu sao cô ấy lại đi như thế", anh Thành cho biết.

Theo anh Thành, từ hôm đi, chị Huyền không liên lạc về gia đình lần nào. Về nghi vấn chị Huyền có mối quan hệ với người đàn ông khác bên ngoài, anh Thành cho rằng, anh không nghĩ có chuyện đó xảy ra bởi tình cảm vợ chồng anh không có gì thay đổi so với ngày đầu.

"Nếu để nghi ngờ về lý do Huyền mất tích thì tôi chỉ nghĩ liên quan đến kinh tế thôi bởi tôi nghe có nguồn tin đáng tin cậy nói thế. Còn về phía tôi, tôi không nợ nần gì ai, nếu có nợ chỉ nợ khoảng 1-2 triệu đồng chứ không nợ nhiều", anh Thành cho biết thêm.

Cũng theo anh Thành, vợ chồng anh có một con nhỏ hơn 2 tuổi, hiện cháu bé vẫn đang ở cùng với ông bà ngoại.

Nói thêm về việc này, ông Đỗ Quang Chiến (bố chị Huyền) cho biết, có nhiều lý do khiến chị Huyền mất tích mấy ngày nay. Trước khi bỏ nhà đi, chị Huyền từng gọi điện cho nhiều người để hỏi vay số tiền 15 triệu đồng và hứa sẽ trả trong vài ngày.

Gia đình biết được thông tin này nên đã đến nhà người cho Huyền vay tiền để hỏi nhưng người này bảo: "Nó bảo vay mấy hôm rồi trả chứ cháu có đòi đâu, lúc nào nó có thì trả chứ cháu đòi làm gì".

Theo ông Chiến, hàng ngày, chị Huyền ở nhà phụ giúp bố mẹ kinh doanh tại nhà, còn chồng chị Huyền là nhân viên tại khách sạn Mường Thanh Điện Biên Phủ. Vợ chồng chị Huyền ở với vợ chồng ông tại phường Him Lam.

Hiện gia đình ông Chiến vẫn đang tích cực tìm kiếm chị Huyền và mong sớm có kết quả.

