Người lái siêu mô tô BMW đã tử vong sau khi gây tai nạn kinh hoàng ở Nghệ An

Liên quan đến vụ việc xe mô tô BMW phóng tốc độ cao gây tai nạn kinh hoàng ở Nghệ An, ngày 19/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối 18/11 trên Đại lộ Lê Nin giữa xe máy phân khối lớn và 1 xe máy khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người cấp cứu trong tình trạng nặng.

Công an điều tra vụ tai nạn.





Danh tính 2 nạn nhân cấp cứu là Chu Đức C. (SN 1999, trú tại xóm 20, Nghi Phú, TP. Vinh) và Trịnh Thị Th. (SN 1990, trú tại xóm 7, Nghi Phú, TP. Vinh). Trong đó, nạn nhân C. là tài xế cầm lái chiếc xe mô tô phân khối lớn. Chị Th. là nạn nhân đi xe máy.



Nói về tình trạng hiện tại của 2 bệnh nhân cấp cứu, một cán bộ Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An chia sẻ: "Khi vào nhập viện, nam thanh niên C. hôn mê bất tỉnh và bị chấn thương nặng. Bệnh viện đã đặt nội khí quản cho bệnh nhân rồi lập tức chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tiếp tục cấp cứu. Sau quá trình cấp cứu, người này cũng đã tử vong.

Riêng chị Th. khi vào viện bị chấn thương sọ não, gãy hở xương cẳng chân, đa chấn thương ở người, tiên lượng xấu. Sau khi cấp cứu, nạn nhân Th. đã ổn định hơn và được chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và qua cơn nguy kịch".

Do vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết nên hiện vụ việc đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Vinh thụ lý điều tra làm rõ.

Khoảnh khắc vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe mô tô phân khối lớn và xe máy ở Nghệ An

Như đã đưa tin, trước đó vào khoảng 21h15' ngày 18/11, Chu Đức C. cầm lái chiếc mô tô hiệu BMW R1250 GS (có giá hơn 650 triệu đồng) mang BKS 59A3 231.93 chở theo Trương Đình T. (SN 1996, trú tại khối 1, Quán Bàu, TP. Vinh) lưu thông trên Đại lộ Lê Nin hướng từ trung tâm TP. Vinh đi sân bay Vinh với tốc độ rất nhanh.

Khi đi đến ngã tư giao với đường Mai Lão Bạng, chiếc xe mô tô này va chạm với chiếc xe máy mang BKS 37B1 006.22 do chị Trịnh Thị Th. điều khiển đang rẽ sang đường để về nhà.

Cú đâm cực mạnh khiến chiếc mô tô BMW văng xa gần 100m, hai nam thanh niên ngã xuống đường. Vụ việc khiến nạn nhân T. tử vong tại chỗ. Nạn nhân C. bị thương nặng và tử vong sau khi đưa đi cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

K.N (th)