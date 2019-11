Hàng quán vắng khách sau văn bản dẹp bỏ con phố cà phê đường tàu

Trước đó, đầu tháng 10 năm nay, sau công văn đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố Hà Nội, các lực lượng chức năng tại Hà Nội đã ra quân xử lý, đình chỉ mọi hoạt động của các quán cà phê ven đường tàu tại khu vực Trần Phú, Phùng Hưng để đảm bảo an toàn cho người dân và khách du lịch.



Nhưng theo người dân cho rằng, trên thực tế khu vực này chưa từng xảy ra bất cứ tai nạn nào trong suốt chục năm qua. Bên cạnh đó là sự mưu sinh và sinh kế của hàng trăm hộ gia đình tại đây, người dân mong muốn các ban ngành có trách nhiệm hướng dẫn thêm cho người dân về vấn đề đi lại, cũng như hoạt động kinh doanh đúng quy định và tuân thủ pháp luật.

Theo đó, trong đơn đề nghị thứ hai được gửi đến Chính phủ ngày 6/11, người dân mong muốn được mở lại hàng quán với một số cam kết và đề ra giải pháp cụ thể như đặt barie rào chắn, đặt loa cảnh báo cảm biến tàu chạy và camera an ninh chặt chẽ với khoảng cách an toàn tối thiểu từ đường ray đến nhà dân là 1,5m.

Bản vẽ chi tiết kế hoạch lắp đặt các thiết bị để đảm bảo an toàn cho mọi người

Chị Hà Hồng Tú, một trong những người đại diện người dân khu cà phê đường tàu cho biết: "Trong thời gian chưa tìm được giải pháp thích hợp, bà con ở đây mong muốn được mở lại hàng quán và bán từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều – giờ tàu chưa chạy. Bên cạnh đó, sẽ có bảng ghi rõ thời gian bán hàng, thời gian tàu chạy để mọi người cùng biết. Bởi ở đây, có rất nhiều hộ dân nghèo khó phải đi vay mượn để mở quán nhưng bây giờ bị chặn đường thì không còn đất để mưu sinh".



Chị Hà Hồng Tú mong muốn sẽ được quay trở lại kinh doanh bình thường

Chị Lê Thị Nga, chủ một cửa hàng spa mới mở tại đây chia sẻ về những khó khăn gặp phải khi đầu tư kinh doanh chưa được bao lâu lại lâm vào tình trạng "mất trắng". Lượng khách của cửa hàng hầu như không có.

"Tôi và nhiều gia đình khác không kinh doanh cà phê cuộc sống sẽ rất chật vật khó khăn. Cấm để đảm bảo an toàn tôi ủng hộ nhưng nên có giải pháp để người dân được mưu sinh. Khi có thông tin Thủ Tướng chấp nhận đơn và xem xét giúp chúng tôi thì quả thực đấy là điều rất may mắn. Chúng tôi mong ngóng tin vui từ Thủ tướng. Bên cạnh đó, chúng tôi hiểu rằng những người dân cũng phải cam kết về sự đảm bảo an toàn, đưa ra các biện pháp an toàn khi kinh doanh", chị Nga chia sẻ .



Chị Lê Thị Nga, cũng là một trong số tiểu thương kinh doanh trên tuyến đường tàu vô cùng lo lắng về việc cửa hàng đóng cửa, mất phương hướng mưu sinh.

Đa số người dân đều phấn khởi khi nhận được thông tin từ Thủ tướng. Với hai lần gửi đơn, những cam kết về đảm bảo an toàn luôn được nhắc đến đó là đảm bảo về mặt ý thức và hành động. Do vậy, người dân ở xóm đường tàu mong muốn sẽ nhận được sự đồng tình từ Nhà nước để họ có thể trở lại cuộc sống kinh doanh đúng pháp luật.



Hạ Âu – Minh Huyền