Người dân truy đuổi xe container cán chết người, bỏ chạy trong đêm

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23h ngày 1/8 trên đường ĐT743 - đoạn qua phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang BKS 36B5- 962... do anh Lê Văn Mai (sinh năm 1987, quê Thanh Hóa) điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ TP Dĩ An đi Thị xã Tân Uyên. Khi xe lưu thông đến chợ Đông Đô (khu phố 1B, phường An Phú) thì xảy ra va chạm với xe container BKS 51C-74139 chạy cùng chiều.

Xe container gây tai.

Sau va chạm, nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe container cán tử vong tại chỗ.

Sau khi gây tai nạn, tài xế xe container không cho xe dừng lại mà bỏ chạy. Chứng kiến sự việc, người dân truy đuổi, buộc tài xế container dừng lại sau khi chạy khỏi hiện trường hơn 1km.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Thuận An đã có mặt để xử lý vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được nhà chức trách điều tra làm rõ.

