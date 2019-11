Người dân phố cà phê đường tàu Hà Nội sắp bị di dời

Bộ GTVT nhận được phiếu chuyển đơn kiến nghị của đại biểu QH Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ QH về kiến nghị của các hộ dân xóm đường tàu - Chắn 5 Trần Phú, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) gửi Bộ trưởng GTVT.

Nội dung đơn kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu đề ra giải pháp thích hợp để bảo đảm đời sống, kinh doanh của các hộ dân, phát triển du lịch và an toàn giao thông của tuyến đường tàu nội ô TP Hà Nội.

Trả lời đại biểu và cử tri, Bộ GTVT cho biết, thời gian qua tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng có chiều hướng gia tăng và diễn biến rất phức tạp.

Bộ GTVT tiếp tục yêu cầu dẹp "xóm đường tàu"





Đặc biệt, nhiều hộ dân tổ chức dịch vụ kinh doanh kê bàn ghế sát 2 bên đường tàu để bán hàng dẫn tới tình trạng người dân, du khách thường tụ tập, đứng, ngồi, chụp ảnh, ăn uống, giải trí... ngay trên đường tàu và hành lang an toàn đường sắt.

Những hành vi trên đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật hiện hành về trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đường sắt.

Bộ GTVT khẳng định, luôn ủng hộ các hộ dân kinh doanh du lịch và bảo đảm đời sống, song việc kinh doanh phải đảm bảo an toàn cho du khách, an toàn chạy tàu. Vì vậy, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết.

Bộ GTVT đề nghị UBND TP Hà Nội giải tỏa các công trình vi phạm và di dời tái định cư cho người dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt theo quy định pháp luật; phối hợp với đơn vị hữu quan nghiên cứu bố trí khu vực hợp lý ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt để tạo điều kiện kinh doanh cho các hộ dân.

Địa phương cần công bố công khai các mốc chỉ giới bảo vệ hành lang an toàn đường sắt đã được phê duyệt cho người dân trên địa bàn biết.

Thời gian tới, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai giải pháp lập lại trật tự hành lang đường sắt, yêu cầu kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang đường sắt.

Theo VietnamNet