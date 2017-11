Người đàn ông tử vong bất thường cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng trên quốc lộ 1

Khoảng 23h15 ngày 13/11, trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực hầm chui Tân Tạo (quận Bình Tân, TP.HCM), người dân phát hiện người đàn ông nằm giữa đường trên làn xe máy, cách đó không xa là chiếc xe tay ga BKS: 54M1-12.. ngã xuống đường và hư hỏng nặng.

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc

Nhiều người đi đường thấy vậy nên đến gần kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo Công an. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Không lâu sau, người nhà nạn nhân hay tin nên đã nhanh chóng có mặt tại khu vực. Bước đầu, nạn nhân được xác định là ông Lê Phú Khương (38 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là nhân viên quản lý của một công ty giấy ở TP.HCM.

Một cán bộ cho biết, khả năng đây là một vụ tai nạn giao thông. Đến rạng sáng ngày hôm sau, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

