Người đàn ông ôm bình gas cố thủ trong nhà, đe dọa phóng hỏa nếu không gặp được vợ

Trưa ngày 16/3, lượng lượng PCCC tỉnh Bình Dương đang phối cùng Công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương tổ chức phong toả hiện trường, khuyên can người đàn ông cố thủ trong nhà mẹ vợ ôm bình gas đòi phóng hoả.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, những người dân ở con hẻm trên đường Bùi Thị Xuân, KP.Tân Thắng, phường Tân Bình, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nghe tiếng la hét lớn phát ra từ căn nhà của bà Lưu Thị H. (SN 1962, trú P.Tân Bình).

Khu vực xảy ra vụ việc

Vừa qua tới nơi, mọi người phát hiện cửa căn nhà khoá trái. Lúc này, Phạm Ngọc Vinh (SN 1984, ngụ TP.HCM) đang hét lớn ôm bình gas cố thủ ở khu vực bếp và đòi gặp vợ của mình là Đặng Thị Trúc L. (SN 1984, trú tỉnh Bình Dương). Sau đó, Vinh còn đổ xăng doạ phóng hoả nếu vợ không tới.

Phát hiện sự việc, mọi người vội hô hoán và báo công an địa phương. Nhận tin báo, Công an TX.Dĩ An cùng lượng CS PCCC tỉnh Bình Dương có mặt cùng người thân khuyên nhủ người đàn ông trên. Xe chữa cháy cũng được huy động để sẵn sàng ứng cứu.

Một người dân tại hiện trường cho biết, căn nhà trên có 2 tầng, bên cạnh là khu dân cư và có cửa sổ bên hông nên cảnh sát PCCC tìm cách mở cửa, chuẩn bị phương án ứng cứu. Mùi xăng và khí gas tỏa rộng ra khu vực xung quanh.

