Người đàn ông nghi bị điện giật chết trong căn nhà ở Bình Dương

Đến 17h chiều ngày 15/7, Công an TP Thuận An (Bình Dương) mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông bị điện giật chết trong căn nhà tạm tại khu tái định cư An Sơn thuộc xã An Sơn.





Thi thể nạn nhân được chuyển đến nhà xác để điều tra

Trước đó, vào chiều cùng ngày, người phụ nữ đi bán vé số ngang qua căn nhà của người đàn ông khoảng 50 tuổi làm nghề cơ khí. Khi đi ngang qua thì người này vào trong để mời mua vé số. Tuy nhiên, nhân chứng tá hỏa phát hiện nạn nhân nằm bất động cạnh máy hàn, sát bên là sợi dây điện.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng. Công an TP Thuận An sau đó đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo người dân, nạn nhân vửa ly hôn với vợ, sống một mình và hành nghề thợ hàn.

Nguyên nhân đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Tiền phong