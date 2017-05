Người đàn ông Nga thất lạc gia đình ở Nha Trang sắp hồi hương

“Hiện nay, thủ thục cho Oleg về nước đã cơ bản xong, kể cả vé máy bay. Sở Ngoại vụ Khánh Hòa dự kiến vào đầu tuần tới sẽ bàn thêm về cách đưa Oleg ra sân bay. Về phía Nga, họ cũng đồng ý phương án đưa về nước và chuẩn bị đón ở phía bên kia”, nguồn tin này khẳng định.

Kuznetsova Oleg đến Nha Trang cùng mẹ và chị gái để kinh doanh nhưng công việc làm ăn bị phá sản sau khi mẹ mất. Thông qua thông dịch viên, Oleg bày tỏ rằng, ông muốn đi tìm người chị gái tên là Lena thất lạc của mình. Theo xác minh ban đầu của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa, trước đó, mẹ của ông Oleg là bà Tamara Kuznetsova đã bán nhà cửa, tài sản ở quê hương để đưa Oleg và người chị gái đến Nha Trang sinh sống, kinh doanh.

Ông Kuznetsova Oleg, người đàn ông Nga thất lạc gia đình ở Nha Trang

Tuy nhiên, công việc kinh doanh của 3 mẹ con ông Oleg tại thành phố biển không thành công, rơi vào bế tắc. Năm 2013, bà Tamara Kuznetsova bị đau tim và mất tại Nha Trang. Hài cốt của bà sau đó được đưa về Nga. Sau khi mẹ mất, ông Oleg cùng chị gái tiếp tục ở lại Nha Trang và sống dựa vào nguồn tiền tiết kiệm gửi trong ngân hàng của người mẹ để lại.

Ban đầu 2 chị em ở trong khách sạn, sau đó chuyển sang ở nhà trọ và cuối cùng Oleg lang thang ăn xin ở nhà ga, khu chợ, bến xe và thậm chí ở trên bãi biển, nơi có đông khách Nga.

Đến tháng 12/2016, Trung tâm Bảo trợ xã hội Khánh Hòa đã tiếp nhận Oleg vào chăm sóc, nuôi dưỡng. Oleg là người nước ngoài duy nhất trong hơn 260 đối tượng tại Trung tâm này.

Được biết, trước đó vào năm 2013, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa cũng từng tiếp nhận ông Zaw Lin Than (quốc tịch Myanmar) vào chăm sóc do ông này bị thất lạc gia đình, tuổi cao, không nơi nương tựa. Sau đó, một vị khách đến thăm trung tâm, biết tới hoàn cảnh của Zaw Lin Than và đem kể câu chuyện này cho những người bạn ở Myanmar.

Vì thất lạc mấy chục năm nên gia đình Zaw Lin Than không nghĩ rằng ông còn sống. Đến bây giờ không ít người vẫn chưa quên cuộc hạnh ngộ giữa người đàn ông Myanmar và gia đình ở Nha Trang năm ấy.

Theo Thủy Nguyên (Dân Trí)