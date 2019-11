Người đàn ông chết trong tư thế nằm vắt trên dải phân cách

Thông tin ban đầu vào khoảng 20h ngày 6/11, trong lúc tuần tra, các nhân viên bảo vệ khu công nghiệp Vĩnh Lộc phát hiện người đàn ông nằm vắt trên dải phân cách trồng cây tại đường số 2, kế bên là xe máy tay ga BKS 52Z4-7xxx bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra vụ việc

Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Công an quận Bình Tân sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để làm rõ vụ việc. Do trời mưa nên việc tìm dấu vết hiện trường gặp khó khăn và mất nhiều thời gian.



Kiểm tra trên người nạn nhân, cơ quan chức năng thu giữ một giấy chứng minh nhân dân mang tên Trịnh Văn T., sinh năm 1979, quê Cà Mau.

Xe máy được cho là của nạn nhân tại hiện trường

Bước đầu phán đoán đây là một vụ tai nạn giao thông. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Dân trí