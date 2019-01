Người đàn ông bò ra khỏi gầm xe bồn sau tai nạn

Ông Lê Quang Thân (51 tuổi) sau khi bò ra khỏi gầm xe, ngồi bệt dưới đất. Ảnh: T.Vân

8h ngày 19/1 tại ngã tư quốc lộ 5 và tỉnh lộ 208 chạy qua xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng), xe chở xăng dầu biển số Hải Phòng đã gây tai nạn, cuốn người đàn ông 51 tuổi đi xe đạp vào gầm. Chiếc xe bồn sau đó lao lên vỉa hè, đâm sập cửa một nhà dân. Thời điểm xảy ra tai nạn mật độ người và phương tiện rất đông.

Công an huyện An Dương cho biết, xe bồn chạy hướng từ Hà Nội về Hải Phòng do lái xe Nguyễn Mạnh Hảo (35 tuổi) điều khiển, không chở xăng. Sau vài chục mét bị cuốn đi, người đàn ông 51 tuổi đã bò ra khỏi gầm xe, bị thương nhẹ. Chiếc xe đạp bẹp dúm, kẹt bên trong.

Công an huyện An Dương đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Theo VnExpress