Người đàn ông bán vé số gục chết trước cửa tiệm thuốc tây

Đến 12h ngày 11/10, Công an TX. Thuận An, Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông gục chết trước cửa tiệm thuốc tây.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 cùng ngày trên đường D38, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên người đàn ông tên Nguyễn Văn Hôn (50 tuổi, quê An Giang) đạp xe đi bán vé số.

Nhiều người dân tụ tập theo dõi vụ việc

Khi tới trước tiệm thuốc tây thì người đàn ông bước xuống xe tiến lại tiệm thuốc thì bất ngờ gục ngã xuống đất. Phát hiện sự việc, chủ tiệm thuốc nhanh chóng hô hoán mọi người tới ứng cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong .

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và điều tra nguyên nhân sự việc.

Được biết, người đàn ông này làm nghề bán số được nhiều năm nay trên địa bàn. Người thân ông cho hay, thời gian gần đây ông Hôn vẫn khỏe mạnh bình thường.

Theo Phạm Diện (Soha/Trí Thức Trẻ)