Người dân giải cứu nữ công nhân bị xe container cán nát 2 chân

Theo Công an TX, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, khoảng 16h30 ngày 22/3, chị N.T.K (SN 1985, là công nhân ngụ tại tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy mang BKS: 37K1 - 627.33, lưu thông trên đại lộ Độc Lập hướng từ Bệnh viện Quận đoàn 4 qua cầu vượt Sóng Thần để về nhà như mọi ngày.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: C.T

Khi vừa đến đèn tín hiệu gần gầm cầu vượt Sóng Thần, TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, chị K va chạm với xe container do tài xế (khoảng 35 tuổi) điều khiển mang BKS: 92C - 085.29, chạy cùng chiều. Vụ va chạm mạnh khiến chị cùng phương tiện bị cuốn vào gầm xe container. Chị K bị bánh xe container cán nát 2 chân, gào thét thảm thiết. Người dân địa phương phát hiện đã chạy ra cứu chị ra ngoài và đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Tối cùng ngày, hiện trường mới được xử lý xong.

Người dân cho biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn là điểm nóng về tai nạn giao thông.

