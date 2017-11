Người cứu sống một phụ nữ nhảy cầu: 'Tôi hạnh phúc vì các con chị ấy còn mẹ!'

Đấy là những lời chia sẻ chân thành của anh Dương Hải Cường, một kỹ sư xây dựng trú tại TP Hà Tĩnh - người đã không quản hiểm nguy, lao xuống dòng sông giá lạnh cứu thành công người phụ nữ nhảy cầu sáng ngày 26/11.

Anh Dương Hải Cường hạnh phúc vì đã cứu được một mạng người.

"Đâu còn thời gian suy nghĩ đến tính mạng"

Chúng tôi tìm gặp anh Cường hai ngày sau hành động đẹp và dũng cảm ấy, anh Cường nhớ lại, vào khoảng 9h sáng ngày 26/11, anh đang lái ô tô chở vợ đi gặp đối tác. Xe đi qua ngã tư, cách cầu Phủ (nằm trên Quốc lộ 1A, nối phường Đại Nài và xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh) chừng 30m, bất giác anh Cường nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ leo nhanh qua lan can cầu rồi nhảy xuống sông.

Lúc đó anh Cường như một phản xạ tự nhiên, vội nhấn ga cho xe lao nhanh tới cầu. Vợ anh lúc đó ngồi ở ghế phụ cũng không hiểu chuyện gì.

Anh Cường cho xe dừng ở gần cuối cầu, mở nhanh cửa nhảy qua lan can đến vị trí người vừa nhảy sông tự vẫn. Không thấy người nhảy đâu, anh Cường liền nhảy qua cùng lúc 2 lan can sang bên kia cầu nhìn xuống thì thấy một người đang vùng vẫy dưới dòng nước sâu.

Hình ảnh anh Cường sau khi cứu được người phụ nữ tự tử dưới sông, do người dân ghi lại.

“Tôi hô hoán mọi người rồi chạy theo chiều nước chảy. Nhìn người phụ nữ áo quần nổi lên, tôi vừa chạy vừa nghĩ dưới sông đang chảy mạnh kia không chỉ một người, mà có khi họ bế cả con nhỏ nhảy xuống sông. Nghĩ như thế nên tôi đâu còn thời gian suy nghĩ đến tính mạng, giá rét nữa, quyết tâm cứu bằng được người đang chìm nổi giữa sông”- anh Cường tâm sự.

“Khi đến bờ sông gần nhất, tôi chỉ kịp cởi chiếc áo khoác và áo len rồi nhảy xuống sông, bơi nhanh ra tiếp cận người phụ nữ ấy”- anh Cường kể tiếp.

Chưa có nhiều kinh nghiệm cứu người bị đuối nước, nhưng may mắn nhờ sức khỏe anh Cường đã cố vùng vẫy, níu được người phụ nữ lôi vào bờ. Hơn 15 phút vật lộn với dòng nước sâu, anh Cường đã kéo được người phụ nữ nhảy sông vào sát mép sông. Nhờ có thêm sự hỗ trợ của một số người dân, anh đã đưa được người phụ nữ này lên bờ bàn giao cho người dân.

Người phụ nữ sau khi được anh Cường cứu sống đã được người dân đưa đi cấp cứu.

“Lúc đưa được chị ấy lên, tôi chỉ kịp nói với chị ấy một câu "sao chị dại dột thế, có việc gì của gia đình thì về bàn bạc, sao lại tìm đến cái chết như thế này". Chị ấy mếu máo, không trả lời. Tôi bàn giao cho người dân rồi lên xe về thay áo quần đi công chuyện mà không kịp hỏi thêm”- anh Cường kể tiếp.

“Tôi hạnh phúc vì các con chị ấy còn có mẹ”

Hai ngày qua, rất nhiều bạn bè, người thân và đông đảo bạn bè thông qua điện thoại, Facebook cá nhân của anh Cường đã gọi điện, gửi tin nhắn bày tỏ khâm phục, nể trọng trước hành động đầy dũng cảm của người kỹ sư xây dựng.

“Tôi không quen biết em, nhưng tôi ngưỡng mộ em. Hành động dũng cảm cứu người trong dòng nước lạnh giá của em rất đáng nể phục. Chúc em luôn mạnh khỏe, hanh phúc và thành công trong cuộc sống” – một cư dân mạng bày tỏ.

“Không cần những điều chi lớn lao, chỉ với hành động dũng cảm tuyệt vời ni anh đã là một người hùng rồi. Cảm ơn anh rất, rất nhiều”- một người khác viết.

Rất nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ, khâm phục hành động dũng cảm cứu người của anh Cường.

Bản tin về “người đàn ông đi đường cứu thành công một phụ nữ nhảy cầu tự tử” trên báo điện tử Dân trí cũng nhận được rất nhiều bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục trước hành động đầy dũng cảm, không mảy may "lấn cấn" trước giây phút sinh tử của người khác của anh Cường.

Bạn đọc Vũ Mạnh Hưng viết: “Anh Cường có bản lĩnh và trái tim nhân hậu đã cứu một mạng người, đáng trân trọng rất dũng cảm, con người tốt giàu tình yêu thương con người”.

Bạn đọc Nguyễn Duy Hy đề nghị các cấp phải có hành động kịp thời biểu dương và khen thưởng Cường, qua đó nhân rộng những tấm gương sáng như thế này.

Tâm sự với chúng tôi, anh Cường rất vui trước những lời chúc mừng, động viên đầy khích lệ của bạn bè, người thân và cả những người lạ. Nhưng anh nói, niềm vui lớn nhất, điều làm anh nhẹ nhõm, hạnh phúc nhất về việc làm của mình, đó là những đứa con của người phụ nữ dại dột kia vẫn còn có mẹ.

“Tôi được biết, người phụ nữ được tôi và người dân cứu sống trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên. Chị ấy hành động dại dột như thế là do phút nông nổi, vợ chồng bất hòa trong cuộc sống mà thôi. Thật may mắn là tôi và mọi người đã xuất hiện cứu chị ấy đúng lúc, để 2 đứa con thơ của chị ấy lại được sống trong vòng tay, niềm yêu thương của người mẹ. Các con chị ấy không chịu cảnh mồ côi là tôi hạnh phúc, nhẹ nhõm hẳn” – anh Cường nói.

Một cán bộ thuộc Ban công an xã Cẩm Vịnh xác nhận, người phụ nữ may mắn được anh Cường cứu sống do bất hòa với chồng nên buổi sáng ngày 26/11 đã hành động dại dột. Một ngày sau khi được cứu sống, công an xã, cán bộ thôn xóm nơi vợ chồng người phụ nữ sinh sống đã tổ chức hòa giải. Hiện cuộc sống vợ chồng người phụ nữ này đã trở lại bình thường.

Theo Hà Phương (Dân Trí)