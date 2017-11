Nghi vấn hai vợ chồng uống rượu ngâm hạt mã tiền tự tử

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đang phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) điều tra nguyên nhân hai vợ chồng nghi tự tử tại nhà riêng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12h cùng ngày, người thân trong gia đình phát hiện anh Nguyễn Trung K. và chị Nguyễn Thị Anh Đ. (cùng 43 tuổi, trú ngõ 10, đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) nằm bất động trên giường. Trên cổ tay anh K. có một vết cắt sâu.

Ngay lập tức, người này hô hoán hàng xóm đưa hai vợ chồng đến Bệnh viện đa khoa Hồng Lĩnh cấp cứu nhưng chị Đ. đã tử vong trước đó. Riêng anh K. được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an thị xã Hồng Lĩnh bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, cơ quan chức năng phát hiện bức thư tuyệt mệnh của hai vợ chồng. Bước đầu, cơ quan công an nhận định hai vợ chồng đã uống rượu ngâm hạt mã tiền để tự tử. Còn vết cắt trên cổ tay anh K. cũng được cơ quan công an xác định là do anh K. tự cắt.

