Nghi ngờ chợ Còng bị phóng hỏa, chủ đầu tư làm đơn tố giác tội phạm

Như thông tin đã đưa, vào khoảng 1h sáng ngày 2/10, tại khu vực chợ tạm Còng (thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ hỏa họa khiến 298 ki-ốt bán hàng của các hộ tiểu thương bị ngọn lửa thiêu rụi… Sau gần 4 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 7h sáng cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Sáng 3/10, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia đã có buổi làm việc, lắng nghe ý kiến của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm Còng để tìm phương án hỗ trợ các hộ tiểu thương.

Tại buổi làm việc, đại diện các hộ tiểu thương bị thiệt hại do vụ hỏa hoạn đã có những kiến nghị, đề xuất cụ thể như sớm tìm ra nguyên nhận vụ cháy, trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong vụ hỏa hoạn, cần có chính sách hỗ trợ để các hộ tiểu thương tái sản xuất kinh doanh, sớm ổn định đời sống…

Đơn tố giác tội phạm của Công ty Đông Bắc gửi tới các cơ quan chức năng

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia đề nghị Chi cục Thuế Tĩnh Gia sớm rà soát lại các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ tạm để miễn giảm thuế sau khi các hộ quay lại sản xuất kinh doanh. Các ngân hàng trên địa bàn thực hiện việc khoanh nợ, giãn nợ và cho các hộ tiểu thương bị hỏa hoạn vay bổ sung với lãi suất ưu đãi.

Công ty TNHH Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc, là đơn vị chủ đầu tư xây dựng chợ Còng mới, sau khi có điều tra của công an nhanh chóng thu dọn hiện trường vụ cháy, để triển khai việc xây dựng chợ tạm nhưng thiết kế phải đảm bảo an toàn hơn và đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ mới…

Nghi ngờ việc chợ Còng bị cháy là do có kẻ cố tình phóng hỏa, Công ty TNHH Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc (Chủ đầu tư chợ Còng) đã làm đơn tố giác tội phạm gửi tới cơ quan chức năng.

Đơn tố giác nêu rõ: "Khoảng 3h30 ngày 2/10/2019 xảy ra hỏa hoạn tại khu vực chợ tạm thuộc chợ Còng huyện Tĩnh Gia, đã thiêu cháy toàn bộ 289 ki ốt hàng hóa của các hộ kinh doanh trong chợ. Ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, ban quản lý chợ, ban lãnh đạo công ty cùng lực lượng công an PCCC nỗ lực chữa cháy, khắc phục sự cố. Trong quá trình phối hợp giải quyết sự việc, công ty phát hiện ra bằng chứng chứng minh có dấu hiệu của hành vi phá hoại tài sản".

Hiện trường vụ cháy chợ Còng rạng sáng ngày 2/10

Cũng theo đơn tố giác tội phạm, Công ty TNHH Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc cho rằng: "Do công ty đã trúng thầu và trúng đấu giá một số dự án, nên có thể làm cho một số đối tượng không hài lòng. Sự việc phá hoại đốt chợ tạm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản công ty và các hộ tiểu thương, đồng thời làm giảm uy tín của công ty chúng tôi. Sự việc trên nhằm gây khó khăn, trở ngại trong việc thực hiện các dự án tiếp theo của công ty".

Do đó, Công ty TNHH Tổng Công ty TM&XD Đông Bắc làm đơn đề nghị Bộ Công an, Viện KSND tối cao, Công an tỉnh Thanh Hóa, Viện KSND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và có các giải pháp đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh của công ty.

Gia Hân