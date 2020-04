Nghi án sau trận cãi vã với chồng, vợ treo cổ tự tử ở Bình Dương

Đến 9h ngày 20/4, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng công an TP Thuận An lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Hàng xóm bàn tán, xôn xao trước cái chết của nạn nhân.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 7h cùng ngày tại căn nhà nằm trên đường Bình Chuẩn 67, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, chồng của chị Nguyễn Thị Nga (27 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) ngủ dậy nhưng không thấy vợ đâu. Nhanh chóng đi kiểm tra trong nhà thì phát hiện nạn nhân chết trong tư thế treo cổ.

Được biết, nạn nhân sống cùng chồng và các con. Trước khi xảy ra sự việc, vào tối hôm trước giữa hai vợ chồng có xảy ra cãi vã. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

