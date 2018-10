Nghi án nam thanh niên bị người dân bắt quỳ gối vì định hiếp dâm bà mẹ 3 con

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng ngày 27/10, tại phố Ngô Thì Nhậm, phường La Khê (quận Hà Đông – TP. Hà Nội) một số người dân đã bắt giữ một nam thanh niên có hành vi lẻn vào nhà chị T. (30 tuổi, đã có 3 con).

Theo một nhân chứng, vào khoảng thời gian trên, nam thanh niên làm thợ xây tại một công trình trên đường Ngô Thì Nhậm đã lẻn vào nhà cấp 4 của gia đình chị T. ở ngay bên cạnh. Khi đối tượng có ý định thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ 3 con thì bị người trong nhà phát hiện và hô hoán mọi người xung quanh cứu giúp.

Thanh niên bị người dân bắt quỳ gối.

Nam thanh niên sau đó bị người dân xung quanh khống chế, bắt quỳ gối trước sân rồi được giao Công an phường La Khê.

Trong sáng nay (27/10), cơ quan công an đã mời chị T. lên lấy lời khai phục vụ công tác điều tra làm rõ có sự việc người phụ nữ này bị nam thanh niên xâm hại hay không.

Bên ngoài ngôi nhà nơi phát hiện sự việc.

Liên quan đến vụ việc trên, trưa 27/10, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và đang điều tra làm rõ vụ việc.

“Ban đầu thanh niên nói do say rượu đi nhầm nhà, vào hẳn chỗ ngủ của người phụ nữ cùng 3 đứa con nhỏ. Nhưng lời khai sau đó lại có sự thay đổi, chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh, nếu có vi hiếp dâm thì đáng lên án và xử lý nghiêm”, đại diện Công an quận Hà Đông nhấn mạnh.

Đăng Khoa