Nghi án mẹ trầm cảm sát hại con trai 2 tuổi rồi uống thuốc sâu tự tử ở Nghệ An

Sáng ngày 30/8, lãnh đạo xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc mẹ sát hại con rồi tự tử. Hiện bé trai 2 tuổi tử vong và người mẹ nguy kịch, đang cấp cứu tại bệnh viện nghi uống thuốc sâu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h ngày 29/8, chị Thái Thị P. (SN 1989) trú tại xóm 7, xã Diễn Hoa (Diễn Châu, Nghệ An) đã ra tay sát hại con trai của mình tên N.T.Q (2 tuổi). Sau đó, chị P. cũng uống thuốc tự tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa chị P. và cháu Q. đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu Q. được xác định đã tử vong trước đó, còn chị P. nhập viện trong tình trạng nguy kịch nghi do uống thuốc trừ sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Diễn Hoa đã có mặt, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an huyện Diễn Châu và Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, chị P. đã có 2 người con. Chồng chị P. qua đời vào năm 2016 do bị tai nạn tại miền Nam. Từ đó đến nay, tính tình của chị P. cũng trở nên bất thường. Nhiều người nghi ngờ chị P. bị trầm cảm nên sát hại con rồi uống thuốc trừ sâu để tự vẫn.

