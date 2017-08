Nghi án giết con trai 2 tuổi rồi uống thuốc sâu tự tử: Người mẹ đã tử vong

Sáng 30/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An, bệnh nhân T.T.P. (SN 1989), trú tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu (Nghệ An) sau khi nhập viện, dù được các bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn không thể qua khỏi.

Trước đó, ông nguyễn Xuân Giáp, Chủ tịch UBND xã Diễn Hoa cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 3h ngày 29/8. Theo đó, chị T.T.P đã giết con mình là cháu N.T.Q (2 tuổi) rồi uống thuốc sâu để tự tử.

Tuy nhiên, vào thời điểm này chị P. đã bế con đi về nhà bố mẹ chồng. Sau khi đặt con xuống, chị đã quay trở về, khi đi được nửa đường thì ngất xỉu.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong từ trước đó, còn chị P. được chuyển vào bệnh viện tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An đã đến hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ án.

Được biết, chị P. đã có 2 người con. Năm 2016, chồng chị P. tử vong sau một vụ tai nạn giao thông, từ đó đến nay tính tình của chị P. cũng trở nên thất thường.

Theo người dân địa phương nghi ngờ, có thể chị P. bị trầm cảm nên mới giết con rồi tự tử.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Văn Nguyễn (Thời Đại)