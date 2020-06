Nghệ An: Xe tải cẩu vướng dây điện bốc cháy, tài xế tử vong tại chỗ

Ngày 29/6, Trung tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày tại xóm 4, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc khiến tài xế xe cẩu tử vong tại chỗ.



Hiện trường sự việc.

Vào thời gian trên, tài xế L.X.L (SN 1987, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển xe cẩu tự hành BKS 37C-30787 để cẩu bia mộ trên thùng xe xuống đất. Do không quan sát kỹ, cần cẩu đã vướng vào đường dây điện cao thế của trạm biến áp.

Hậu quả, tài xế L. tử vong tại chỗ, xe cẩu bị cháy trụi.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 8, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông xuất 01 xe chỉ huy, 01 xe chữa cháy, 01 xe cứu nạn cứu hộ cùng 16 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai chữa cháy. Thời điểm đó có 2 người làm cùng đã may mắn thoát ra ngoài an toàn.

Sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

V. Đồng