Nghệ An: Sập giàn giáo xây dựng bến xe, nhiều người bị thương

Chiều 26/11, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu nhiều người bị thương do sập giàn giáo.

Hầu hết mọi người đều bị đa chấn thương, chủ yếu phần vai, tay, chân. Một số được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Hiện có một người chấn thương cột sống đã chuyển ra Hà Nội chữa trị.

Các bác sĩ đang điều trị cho nhiều bệnh nhân vụ sập giàn giáo.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 25/11, một nhóm công nhân đổ bê tông ở phần mái của công trình bến xe phía Bắc TP Vinh (xã Nghi Kim, TP Vinh) thì bất ngờ giàn giáo bị đổ sập. Các nạn nhân bị đa chấn thương, chấn thương vai, cột sống và tay.

Những người bị nạn được đơn vị thi công thuê để làm thời vụ, không có hợp đồng lao động.

Bến xe nơi xảy ra sự cố.

Được biết, dự án Bến xe phía Bắc TP Vinh xây dựng trên diện tích gần 4 ha, tổng vốn đầu tư 273,7 tỷ đồng, khởi công từ ngày 19/9/2012, do Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư và do Công ty TNHH Dịch vụ ANB thi công.

