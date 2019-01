Nghệ An: Phát hiện 2 tài xế dương tính với chất ma túy

Chiều 23/1, thông tin từ Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, trạm vừa phát hiện 2 tài xế dương tính với chất ma túy.

Phiếu xét nghiệm dương tính với chất ma túy của tài xế Hiếu.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, Trạm CSGT Diễn Châu phát hiện tài xế Tô Hoài Bắc (SN 1981, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) là tài xế xe khách BKS 29B - 19402 chạy tuyến Nghệ An - Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 1A dương tính với chất ma túy.

Trước đó, vào chiều ngày 22/1, tổ công tác do CSGT Nghệ An phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, Bệnh viện Công an tỉnh đã phát hiện tài xế Đinh Ngọc Hiếu (SN 1988, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) dương tính với chất ma túy. Tài xế Hiếu điều khiển xe taxi BKS 30A - 152.27 theo Quốc lộ 1 hướng từ Hà Nội vào Nghệ An. Tài xế này khai nhận trước đó có sử dụng ma túy tổng hợp và cỏ Mỹ.

Hiện, Trạm CSGT huyện Diễn Châu đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao hai tài xế cho các cơ quan chức năng xử lý.

V. Đồng