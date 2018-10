Nghệ An: Làm rõ tiếng nổ lớn tại nhà chủ tịch UBND xã

Ngày 15/10, Công an xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ nổ lớn tại nhà ông Trần Xuân Lục – Chủ tịch UBND xã Đồng Hợp.

Ảnh minh họa.

Theo đó, vào khoảng 00h15 ngày 13/10, những người hàng xóm nhà ông Lục tỉnh giấc vì một tiếng nổ lớn nghi mìn phát ra tại nhà ông Lục.

Vụ nổ khiến nhiều vật dụng tại nhà bếp của gia đình ông Lục bị hư hỏng. Rất may, những người trong gia đình đều nằm ngủ ở nhà trên nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ông Phan Văn Hòa, Trưởng Công an xã Đồng Hợp, nhận định có thể nhà ông Lục bị kẻ lạ mặt ném vật liệu nổ vào. Thời điểm xảy ra vụ nổ, ông Lục đang đi công tác không ở nhà. Hiện vụ việc đang được công an xã phối hợp công an huyện điều tra, làm rõ.

V. Đồng