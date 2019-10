Nghệ An: Kinh hoàng xe khách đâm xe con khiến 3 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3h sáng 26/10 trên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).



Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, xe ô tô con BKS 37A- 05107 do tài xế Võ Thanh Minh (37 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) chở 3 người đi khám bệnh ở Hà Nội và trên đường về quê ở Nghệ An.

Khi đến thị trấn Quán Hành, xe ô tô con đi qua ngã tư để rẽ vào đường đi thị xã Cửa Lò thì bất ngờ bị xe khách BKS 43B – 03812 chạy hướng ngược lại tông mạnh vào hông xe.

Xe con nát bét sau va chạm.

Cú tông mạnh khiến xe ô tô con nát bét, văng vào lề đường làm ba người trên xe con tử vong tại chỗ gồm anh Võ Văn Tiến (59 tuổi), chị Lâm Thị Thanh (48 tuổi, vợ anh Tiến, trú Vũng Tàu), ông Võ Văn Hải (50 tuổi, trú xã Nghi Trung). Tài xế Võ Thanh Minh bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an huyện Nghi Lộc, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

V. Đồng