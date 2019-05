Nghệ An: Hai xe ô tô đấu đầu, một tài xế tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h sáng 2/5. Thời điểm đó, chiếc ô tô tải mang BKS tỉnh Hưng Yên (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 48 hướng từ thị xã Thái Hòa ra ngã ba Yên Lý. Khi đến dốc Truông Vên thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thì bất ngờ va chạm trực diện với xe bán tải do ông Tạ Khắc Hương (42 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến xe bán tải nát phần đầu, tài xế mắc kẹt trong ca bin. Còn chiếc ô tô tải quay ngang đường, tài xế bị xây xát nhẹ. Lực lượng cứu hộ phải mất gần 1 tiếng đồng hồ dùng máy cắt một số bộ phận của xe để đưa thi thể nạn nhân mắc kẹt ra ngoài.

Nhận được tin báo, Đội CSGT 1-48 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân tai nạn.

V. Đồng