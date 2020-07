Nghệ An: Hai mẹ con và người cháu đuối nước thương tâm

Ngày 22/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tìm được thi thể của 3 người đuối nước là hai mẹ con chị V.T.H (SN 1977) và người cháu tại khu vực gần cầu Yên Xuân (xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).



Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm 3 nạn nhân.

Trước đó, vào lúc 21h ngày 21/7, Phòng cảnh sát PCCC&CNCH nhận được tin báo có 3 người đuối nước tại khu vực cầu Yên Xuân, đoạn xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Đội CC&CNCH số 7 cùng phương tiện và 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sau vài giờ tìm kiếm, thi thể của 3 nạn nhân lần lượt được tìm thấy.

V. Đồng