Nghệ An: Đền chùa đìu hiu ngày rằm tháng Giêng

Đền Vạn Lộc (phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) được tổ chức 3 năm 1 lần. Trước khi có dịch bệnh xảy ra, phía ban tổ chức lễ hội đền đã chuẩn bị nhiều công đoạn cho lễ hội như: đặt lễ, phòng nghỉ cho du khách, in băng rôn… Tuy nhiên, đến nay, mọi thứ đều phải hủy bỏ. Đền Vạn Lộc là di tích lịch sử Quốc Gia, mỗi năm đến lễ hội đền, có hàng ngàn người về đây để vui chơi và thụ hưởng văn hóa tâm linh. Theo dự kiến, năm 2020, Lễ hội đền Vạn Lộc sẽ được tổ chức từ ngày 8/2 đến ngày 10/2 (tức ngày 15/1 đến ngày 17/1 âm lịch) nhưng do dịch virus corona nên Sở Văn hóa Nghệ An yêu cầu không tổ chức phần hội để phòng dịch bệnh.